القضاء الفرنسي يصدر حكمه على الجزائري عطال بسبب "يوم أسود لليهود"

حُكِمَ على يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم وفريق نيس الفرنسي بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود"، وذلك على خلفية الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس-ماتان" و"لوموند".

وجاء الحكم قريبا مما طالبت به النيابة العامة التي أرادت إدانة المدافع الدولي الجزائري بالسجن لـ10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع الفيديو البالغة مدته 35 ثانية.

🔴القضاء الفرنسي يصدر حكمه في قضية الدولي الجزائري يوسف عطال

🔴الحكم على الدولي الجزائري يوسف عطال ب 8 أشهر حبس غير نافذ

🔴القضاء الفرنسي يقرر تغريم يوسف عطال بغرامة قدرها 45 ألف أورو pic.twitter.com/Uw8y3fqr64 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) January 3, 2024

ودافع عطال الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 الشهر الجاري و11 فبراير/شباط المقبل، عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

ورأت نائبة المدعي العام ميغي شوتيا أن "هذه حقائق خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بها. إن مشاركة مقطع فيديو يعني… تسليط الضوء على التعليقات" التي تُكتَب.

رسالة سلام

وقال اللاعب ابن الـ27 عاما خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس "اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام إلى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب"، مضيفا أنه قام "بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية".

وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا في نوفمبر/تشرين الثاني، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس.

وبانتظار صدور الحكم، وُضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.

وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر/تشرين الأول بعد اخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شنّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما غير مسبوق على إسرائيل تسبّب بمقتل 1200 شخص وفق حسب السلطات الإسرائيلية، واحتجزت مع فصائل فلسطينية أخرى نحو 240 رهينة.

منذ ذلك الحين، تنفّذ إسرائيل قصفا مدمّرا على قطاع غزة أودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في غزة.