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الرابحون والخاسرون كرويا في 2023

فريق مانشستر سيتي أحرز خماسية تاريخية في 2023 (الفرنسية)
3/1/2024

مثلما كان عام 2023 فرصة للعديد من الفرق واللاعبين لتحقيق الألقاب والفوز بالجوائز، فقد شكل انتكاسة وعنوانا للفشل للبعض الآخر، وفيه حقق مانشستر سيتي الخماسية، وعانى مانشستر يونايتد من الهزائم المتلاحقة، وأحرز ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة بمسيرته، واستمر مسلسل الخيبات والإصابات للبرازيلي نيمار.

في التقرير التالي، يلقي موقع "غول" الضوء على أبرز الرابحين والخاسرين في 2023.

  • الفائز: السعودية

نجح دوري "روشن" السعودي للمحترفين، العام المنصرم في منافسة الكبار بسوق الانتقالات بعد ضمه لأبرز نجوم العالم مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة ونيمار وماني، والأهم من ذلك كله الفوز باستضافة كأس العالم 2034.

  • الخاسر: تشلسي

أنفق النادي أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني في 2023، لضم لاعبين بصفقات مبالغ في أسعارها وبعقود طويلة الأجل. ولكن لم يحقق أي شيء يذكر، بل تخبط في نتائجه وأنهى العام محتلا المركز العاشر في البريميرليغ.

  • الفائز: المدرب الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

قاد بيب غوارديولا، مانشستر سيتي للفوز بلقبه الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا عام 2023. كما توج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وبذلك وصل عدد ألقابه إلى 5 عام 2023.

  • الفائز: ميسي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حلمه بالفوز بكأس العالم مع منتخب "التانغو" وفاز بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، كما قاد فريق إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات.

  • الفائز: فرق صغيرة بطموح كبير

احتل فريق يونيون برلين المركز الرابع في الدوري الألماني وتأهل برايتون إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي.

ويحتل جيرونا المركز الثاني في الدوري الإسباني، بينما يحلم بولونيا، مفاجأة الدوري الإيطالي، في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

  • الخاسر: نيمار

قرر نيمار الانتقال لفريق الهلال السعودي هذا الصيف، ورفض تخفيض راتبه والاستمرار في الملاعب الأوروبية، وتعرض لإصابة جديدة ومن غير المتوقع أن يشارك مع الهلال هذا الموسم.

  • الفائز: جود بيلينغهام

أصبح جود بيلنغهام موهبة العام ومستقبل كرة القدم في السنوات القادمة، محطما الأرقام القياسية التهديفية ومتفوقا على أساطير لعبوا مع "الملكي" في مقدمتهم كريستيانو رونالدو.

  • الخاسر: أوريليو دي لورينتيس

عندما احتفل رئيس نادي نابولي دي لورينتيس في 2022 بتتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الأول له منذ عام 1990، أصر على أنها مجرد بداية لتحقيق الإنجازات، ولكن بعد ذلك توترت علاقته مع المدرب لوتشيانو سباليتي ورحل الأخير في النهاية، وتوالت هزائم "جيل آتزوري" وأصبح بعيدا عن الاحتفاظ بلقبه.

  • الفائز: مانشستر سيتي

أثبت مانشستر سيتي أنه الفريق الأفضل في العالم عام 2023 بعد تحقيقه الخماسية التاريخية.

  • الخاسر: مانشستر يونايتد

عانى مانشستر يونايتد من بداية كارثية هذا الموسم وتعرض لهزائم متتالية على ملعبه وخارجه تحت قيادة تين هاغ. والآن ودع اليونايتد دوري الأبطال مبكرا بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته.

  • الفائز: لويس سواريز

سجل 17 هدفا مع غريميو وفاز بلقب هداف الدوري البرازيلي وأفضل لاعب في البطولة لهذا العام رغم إصابته المزمنة في الركبة.

وكانت مكافأة سواريز، انتقاله إلى إنتر ميامي، وتحقيق حلمه بإنهاء مسيرته إلى جانب صديقه ميسي.

  • الفائز: تشابي ألونسو

تألق مع فريق باير ليفركوزن، الذي يتصدر الدوري الألماني حاليا، وتأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بسجل مثالي وسجل 81 هدفا في جميع المسابقات.

  • الخاسر: ملاك ميلان

بعد أقل من عام من تكوين باولو مالديني فريق بيولي، بميزانية منخفضة وفوزه بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، أقال "الروسونيري" المالكُ الأميركي الجديد، المدربَ مالديني، وظهرت عواقب هذا القرار الآن، بعد توديع ميلان لدوري الأبطال والدوري الأوروبي واحتلاله المركز الثالث في الدوري.

  • الفائز: هاري كين

حطم هاري كين، الأرقام القياسية في الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ هذا الصيف وسجل 21 هدفا في 16 مباراة فقط.

  • الخاسر: إيفرتون

تعرض إيفرتون لضربة موجعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خصم 10 نقاط من رصيده، وكان إيفرتون منذ فترة طويلة سيئا إداريا وأهدر الملايين في سوق الانتقالات بين عامي 2016 وصيف 2023.

  • الفائز: ديكلان رايس

في عام 2023، رحل ديكلان رايس، عن نادي وست هام، بعد أن قاد النادي إلى أول لقب أوروبي منذ عام 1965، وانضم هذا الصيف إلى أرسنال ويعتبر من أفضل الصفقات هذا العام وأغلاها.

الفائز: الإسباني إيمري

يقدم أستون فيلا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري مستويات استثنائية مميزة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ، وبالتالي فإن إيمري يعتبر أحد أفضل المدربين لعام 2023.

  • الخاسر: البرازيل

حصل منتخب "السامبا" على 7 نقاط فقط من 6 مباريات في الأدوار التأهيلية لكأس العالم 2026، وخسر آخر 3 مباريات، ويمر السيليساو حاليا بحالة من الفوضى والتراجع، إذ يحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي.

  • الفائز: النرويجي إيرلينغ هالاند

سجل هالاند، 44 هدفا في جميع مسابقات الأندية، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وحطم الرقم القياسي لموسم واحد في الدوري الإنجليزي، برصيد 36 هدفا في 35 مباراة فقط، وفاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023.

المصدر : الصحافة البريطانية