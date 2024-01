الرابحون والخاسرون كرويا في 2023

مثلما كان عام 2023 فرصة للعديد من الفرق واللاعبين لتحقيق الألقاب والفوز بالجوائز، فقد شكل انتكاسة وعنوانا للفشل للبعض الآخر، وفيه حقق مانشستر سيتي الخماسية، وعانى مانشستر يونايتد من الهزائم المتلاحقة، وأحرز ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة بمسيرته، واستمر مسلسل الخيبات والإصابات للبرازيلي نيمار.

في التقرير التالي، يلقي موقع "غول" الضوء على أبرز الرابحين والخاسرين في 2023.

الفائز: السعودية

نجح دوري "روشن" السعودي للمحترفين، العام المنصرم في منافسة الكبار بسوق الانتقالات بعد ضمه لأبرز نجوم العالم مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة ونيمار وماني، والأهم من ذلك كله الفوز باستضافة كأس العالم 2034.

It has been a highly successful year for Saudi Arabian soccer with the domestic league enjoying an influx of foreign superstars, the Middle-Eastern nation bidding to host the 2034 World Cup and the staging of FIFA's inter-continental club tournament https://t.co/gMaFLaeJYs pic.twitter.com/RKOPvH3cWm — Reuters (@Reuters) December 31, 2023

الخاسر: تشلسي

أنفق النادي أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني في 2023، لضم لاعبين بصفقات مبالغ في أسعارها وبعقود طويلة الأجل. ولكن لم يحقق أي شيء يذكر، بل تخبط في نتائجه وأنهى العام محتلا المركز العاشر في البريميرليغ.

Chelsea signed 21 players in 2023. It cost them over £700million to do so with possible add-ons that could take that number even higher. The result has been utterly woeful. What are the likely problems that Chelsea should resolve in the winter transfer window? A thread. pic.twitter.com/7Oj5A6jkH5 — Tweet Chelsea (@Tweetchelsea20) January 1, 2024

الفائز: المدرب الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

قاد بيب غوارديولا، مانشستر سيتي للفوز بلقبه الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا عام 2023. كما توج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وبذلك وصل عدد ألقابه إلى 5 عام 2023.

🗣️ Pep Guardiola on 2023: "Not bad at all.” 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/rZiaVfZsox — mcfc lads (@mcfc_lads) December 29, 2023

الفائز: ميسي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حلمه بالفوز بكأس العالم مع منتخب "التانغو" وفاز بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، كما قاد فريق إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات.

الفائز: فرق صغيرة بطموح كبير

احتل فريق يونيون برلين المركز الرابع في الدوري الألماني وتأهل برايتون إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي.

2023 كانت سنة رائعة لنا في جيرونا 🤩 القادم أفضل 💪#جيرونا pic.twitter.com/THYRYRoHyZ — نادي جيرونا (@GironaFC_Arab) December 27, 2023

ويحتل جيرونا المركز الثاني في الدوري الإسباني، بينما يحلم بولونيا، مفاجأة الدوري الإيطالي، في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الخاسر: نيمار

قرر نيمار الانتقال لفريق الهلال السعودي هذا الصيف، ورفض تخفيض راتبه والاستمرار في الملاعب الأوروبية، وتعرض لإصابة جديدة ومن غير المتوقع أن يشارك مع الهلال هذا الموسم.

Neymar could miss rest of the season after new ACL injury just two months after he signs £130m-a-year Saudi dealhttps://t.co/kPXcWOMzhD#ACL_injury #Neymar #Saudi_Pro_League #The_Metro pic.twitter.com/AYX3VwhWRD — WTX News UK (@WtxNews) December 30, 2023

الفائز: جود بيلينغهام

أصبح جود بيلنغهام موهبة العام ومستقبل كرة القدم في السنوات القادمة، محطما الأرقام القياسية التهديفية ومتفوقا على أساطير لعبوا مع "الملكي" في مقدمتهم كريستيانو رونالدو.

الخاسر: أوريليو دي لورينتيس

عندما احتفل رئيس نادي نابولي دي لورينتيس في 2022 بتتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الأول له منذ عام 1990، أصر على أنها مجرد بداية لتحقيق الإنجازات، ولكن بعد ذلك توترت علاقته مع المدرب لوتشيانو سباليتي ورحل الأخير في النهاية، وتوالت هزائم "جيل آتزوري" وأصبح بعيدا عن الاحتفاظ بلقبه.

الفائز: مانشستر سيتي

أثبت مانشستر سيتي أنه الفريق الأفضل في العالم عام 2023 بعد تحقيقه الخماسية التاريخية.

MANCHESTER CITY football club flex these trophies 💙🏆🏆🏆🏆🔮🥇🥇🏅

2023 has been a wonderful year 2024 here we come 🔙🥇🏆🏆 What can your club flex 🤔? pic.twitter.com/FnH6z3TlnW — PepTeams (@pepteams) December 30, 2023

الخاسر: مانشستر يونايتد

عانى مانشستر يونايتد من بداية كارثية هذا الموسم وتعرض لهزائم متتالية على ملعبه وخارجه تحت قيادة تين هاغ. والآن ودع اليونايتد دوري الأبطال مبكرا بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته.

This is absolutely sickening to see. This is Manchester United football club in 2023 pic.twitter.com/MJK7nS257y — 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐨𝐫 (@UtdEra_) December 30, 2023

الفائز: لويس سواريز

سجل 17 هدفا مع غريميو وفاز بلقب هداف الدوري البرازيلي وأفضل لاعب في البطولة لهذا العام رغم إصابته المزمنة في الركبة.

وكانت مكافأة سواريز، انتقاله إلى إنتر ميامي، وتحقيق حلمه بإنهاء مسيرته إلى جانب صديقه ميسي.

الفائز: تشابي ألونسو

تألق مع فريق باير ليفركوزن، الذي يتصدر الدوري الألماني حاليا، وتأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بسجل مثالي وسجل 81 هدفا في جميع المسابقات.

الخاسر: ملاك ميلان

بعد أقل من عام من تكوين باولو مالديني فريق بيولي، بميزانية منخفضة وفوزه بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، أقال "الروسونيري" المالكُ الأميركي الجديد، المدربَ مالديني، وظهرت عواقب هذا القرار الآن، بعد توديع ميلان لدوري الأبطال والدوري الأوروبي واحتلاله المركز الثالث في الدوري.

🎙️ Olivier #Giroud to L'Equipe: "It hurt me to see the club in this situation with #Juventus far ahead. In my humble opinion, when #Milan was not competitive, there was one person missing from the club, and that person is Paolo #Maldini." pic.twitter.com/M5JFh5rS2h — Milan Posts (@MilanPosts) May 7, 2022

الفائز: هاري كين

حطم هاري كين، الأرقام القياسية في الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ هذا الصيف وسجل 21 هدفا في 16 مباراة فقط.

الخاسر: إيفرتون

تعرض إيفرتون لضربة موجعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خصم 10 نقاط من رصيده، وكان إيفرتون منذ فترة طويلة سيئا إداريا وأهدر الملايين في سوق الانتقالات بين عامي 2016 وصيف 2023.

Everton could've had 26 points today if the FA didn't deduct the 10 points, that means sitting 2 points ahead of Chelsea, the 1 billion spenders 😭😭😭😭

But they somehow have the same Goal Difference True definition of finished#PremierLeague #Everton pic.twitter.com/YXutxPRltR — Twaha (@Twaha020) December 26, 2023

الفائز: ديكلان رايس

في عام 2023، رحل ديكلان رايس، عن نادي وست هام، بعد أن قاد النادي إلى أول لقب أوروبي منذ عام 1965، وانضم هذا الصيف إلى أرسنال ويعتبر من أفضل الصفقات هذا العام وأغلاها.

No player in Europe's top five leagues has made more progressive passes this season than Declan Rice (184) 🎯 Looking 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 👀 pic.twitter.com/empT3HoWhO — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 2, 2024

الفائز: الإسباني إيمري

يقدم أستون فيلا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري مستويات استثنائية مميزة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ، وبالتالي فإن إيمري يعتبر أحد أفضل المدربين لعام 2023.

الخاسر: البرازيل

حصل منتخب "السامبا" على 7 نقاط فقط من 6 مباريات في الأدوار التأهيلية لكأس العالم 2026، وخسر آخر 3 مباريات، ويمر السيليساو حاليا بحالة من الفوضى والتراجع، إذ يحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي.

Brazil could face being banned from competing at the 2026 FIFA World Cup. #SLInt MORE: https://t.co/WGzKPxBlqH pic.twitter.com/SDOuwtvBwh — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) December 27, 2023

الفائز: النرويجي إيرلينغ هالاند

سجل هالاند، 44 هدفا في جميع مسابقات الأندية، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وحطم الرقم القياسي لموسم واحد في الدوري الإنجليزي، برصيد 36 هدفا في 35 مباراة فقط، وفاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023.