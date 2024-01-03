الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الكبرى عام 2023

تصدرت أندية مانشستر سيتى الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الكبرى لعام 2023.

وتكشف الإحصائيات أن مانشستر سيتي حصد 93 نقطة من إجمالي 41 مباراة خاضها في البريميرليغ العام المنصرم، ليتصدر قائمة الأكثر تحقيقا للنقاط.

ويتفوق مانشستر سيتى، حامل لقب الدوري الإنجليزي، في الترتيب على فريق أستون فيلا الذي حل في المركز الثاني برصيد 85 نقطة من إجمالي 42 مباراة، متفوقا على ليفربول الذي احتل المركز الثالث برصيد 81 نقطة من 41 مباراة.

مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في البريميرليغ في سنة 2023: ✅ اكثر فريق سجل (95)

✅ اكثر فريق جمع نقاط (93)

✅ اكثر فريق انتصر (29)

✅ اقل فريق استقبل اهداف (38) 😰😰 pic.twitter.com/zJJDLJuZU1 — EPL World (@EPLworld) December 30, 2023

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط بالبريميرليغ فى 2023:

مانشستر سيتي: 93 نقطة (41 مباراة). أستون فيلا: 85 نقطة (42 مباراة). ليفربول: 81 نقطة (41 مباراة). أرسنال:81 نقطة (42 مباراة). مانشستر يونايتد: 74 نقطة (42 مباراة).

ترتيب الليغا لسنة 2023

من 1 يناير حتى 31 ديسمبر ريال مدريد حل ثالثا pic.twitter.com/37JcEqz69y — El Blanco RM 🇲🇦 ㉟⓮ (@mouhcine_tabti) December 30, 2023

الدوري الإسباني

احتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة الفرق الأكثر حصادا للنقاط في الدوري الإسباني متفوقا على برشلونة.

وحصد "الروخيبلانكوس" 88 نقطة في 41 مباراة متفوقا على برشلونة (88 نقطة من 41 مباراة) في عدد الأهداف المسجلة (10 أهداف).

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الليغا:

أتليتكومدريد: 88 نقطة (41 مباراة). برشلونة: 88 نقطة (41 مباراة). ريال مدريد: 85 نقطة (41 مباراة). جيرونا: 77 نقطة (41 مباراة). ريال سوسيداد: 73 نقطة (41 مباراة).

Quel est votre meilleur moment de l’année 2023 ? ⚫️🔵 pic.twitter.com/zjk02dCkZ6 — Inter FR (@InterMilanFRA) December 31, 2023

الدوري الإيطالي

تربع إنتر على عرض الأندية الأكثر حصادا للنقاط برصيد 87 نقطة من 41 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي متقدما على نابولي بعشر نقاط.

ترتيب أندية الكالتشيو الأكثر حصادا للنقاط في 2023:

إنتر: 87 نقطة (41 مباراة). نابولي: 77 نقطة (41 مباراة). يوفنتوس: 74 نقطة (41 مباراة). ميلان: 73 نقطة (41 مباراة). لاتسيو: 71 نقطة (41 مباراة).

الدوري الألماني

حصد بايرن ميونيخ 75 نقطة من 34 مباراة محتلا المركز الأول في الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة على باير ليفركوزن مفاجأة الموسم.

ترتيب الفرق الأكثر حصادا للنقاط في البوندسليغا: