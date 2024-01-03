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الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الكبرى عام 2023

مانشستر سيتي هو الأكثر حصادا للنقاط في الدروي الإنجليزي الممتاز لعام 2023 (رويترز)
3/1/2024-|آخر تحديث: 3/1/202409:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تصدرت أندية مانشستر سيتى الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الدوريات الكبرى لعام 2023.

وتكشف الإحصائيات أن مانشستر سيتي حصد 93 نقطة من إجمالي 41 مباراة خاضها في البريميرليغ العام المنصرم، ليتصدر قائمة الأكثر تحقيقا للنقاط.

ويتفوق مانشستر سيتى، حامل لقب الدوري الإنجليزي، في الترتيب على فريق أستون فيلا الذي حل في المركز الثاني برصيد 85 نقطة من إجمالي 42 مباراة، متفوقا على ليفربول الذي احتل المركز الثالث برصيد 81 نقطة من 41 مباراة.

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط بالبريميرليغ فى 2023:

  1. مانشستر سيتي: 93 نقطة (41 مباراة).
  2. أستون فيلا: 85 نقطة (42 مباراة).
  3. ليفربول: 81 نقطة (41 مباراة).
  4. أرسنال:81 نقطة (42 مباراة).
  5. مانشستر يونايتد: 74 نقطة (42 مباراة).

الدوري الإسباني

احتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة الفرق الأكثر حصادا للنقاط في الدوري الإسباني متفوقا على برشلونة.

وحصد "الروخيبلانكوس" 88 نقطة في 41 مباراة متفوقا على برشلونة (88 نقطة من 41 مباراة) في عدد الأهداف المسجلة (10 أهداف).

قائمة الأندية الأكثر حصدا للنقاط في الليغا:

  1. أتليتكومدريد: 88 نقطة (41 مباراة).
  2. برشلونة: 88 نقطة (41 مباراة).
  3. ريال مدريد: 85 نقطة (41 مباراة).
  4. جيرونا: 77 نقطة (41 مباراة).
  5. ريال سوسيداد: 73 نقطة (41 مباراة).

الدوري الإيطالي

تربع إنتر على عرض الأندية الأكثر حصادا للنقاط برصيد 87 نقطة من 41 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي متقدما على نابولي بعشر نقاط.

ترتيب أندية الكالتشيو الأكثر حصادا للنقاط في 2023:

  1. إنتر: 87 نقطة (41 مباراة).
  2. نابولي: 77 نقطة (41 مباراة).
  3. يوفنتوس: 74 نقطة (41 مباراة).
  4. ميلان: 73 نقطة (41 مباراة).
  5. لاتسيو: 71 نقطة (41 مباراة).

الدوري الألماني

حصد بايرن ميونيخ 75 نقطة من 34 مباراة محتلا المركز الأول في الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة على باير ليفركوزن مفاجأة الموسم.

ترتيب الفرق الأكثر حصادا للنقاط في البوندسليغا:

  1. بايرن ميونخ: 75 نقطة (34 مباراة).
  2. باير ليفركوزن: 74 نقطة (35 مباراة).
  3. دورتموند: 73 نقطة (35 مباراة).
  4. لايبزيغ: 71 نقطة (35 مباراة).
  5. شتوتغارت: 53 نقطة (35 مباراة).
المصدر : مواقع إلكترونية