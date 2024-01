هل يخلف رافا ماركيز تشافي في تدريب برشلونة؟

لم يخف مدرب برشلونة للشباب، رافا ماركيز، رغبته في تسلم الإدارة الفنية للبرسا عند رحيل المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز الصيف المقبل. مستفيدا من نتائجه الإيجابية مع الفريق الرديف.

وأطلق المدرب المكسيكي مقترحه -أمس السبت- بعد المباراة الأخيرة للفريق الرديف ضد فوينلابرادا.

وقال المدرب الذي طالما نظر إليه رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بشكل إيجابي "إنه موسمي الثاني فقط كمدرب، سيكون لدى مجلس الإدارة الوقت للتفكير بعناية في اختيار البديل من الآن وحتى نهاية الموسم. لا يمكنك أن تقول لا لفرصة كهذه".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالاستعداد لخلافة تشافي في المستقبل، كان رد المدرب إيجابيا "إنه جزء من العملية.. من منا لا يريد أن يصبح مدربا لبرشلونة؟ سأواصل الاستعداد".

وجاء التصريح في اليوم نفسه الذي أعلن فيه تشافي هيرنانديز، أنه لن يستمر مع "البلوغرانا" إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل بعد الخسارة 3-5 على أرضه أمام فياريال.

في الصيف الماضي، خلال مقابلة صحفية أشاد لابورتا بماركيز.

وقال "رافا شخص استثنائي وأنا سعيد جدا لأنه مدرب الفريق الرديف. إنه يديره بيد من حديد وقفاز من حرير، يشبه إلى حد كبير ما كان عليه عندما كان لاعبا".

وأضاف "إنه هادئ ويتخذ القرارات. إنه رجل قدم موسما جيدا للغاية في برشلونة".

ولم يستبعد لابورتا إمكانية تولي رافا منصب المدير الفني للفريق في المستقبل، قائلا "سنرى بشأن ذلك (تدريب الفريق الأول). لدينا مدرب جيد للغاية ويعمل بجد" لجعل برشلونة بطل الدوري مرة أخرى.

وكانت إذاعة "كادينا كوبي"، نقلت في وقت سابق تأكيد لابورتا أن ماركيز سيكون بديلا لتشافي.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي تحت قيادة رافا ماركيز بشكل جيد ولذلك قررت إدارة النادي تمديد عقده لمدة موسم إضافي ليقود الفريق حتى يونيو/حزيران 2024.

من حيث المبدأ، يبحث مجلس إدارة البارسا عن تعيين مدرب لديه خبرة. لأنهم لا يريدون تجارب جديدة مع أشخاص لا ينتمون إلى النخبة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رافا ليس خيارا قابلا للتطبيق في الوقت الحالي مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يكون جزءا من المشروع الجديد، ولن يكون الأول في القائمة.

