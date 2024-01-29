ميسي سجل هدفا وصنع آخر.. الهلال السعودي يهزم إنتر ميامي بكأس "موسم الرياض"

فاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأميركي 4-3 -اليوم الاثنين- في أولى مباريات بطولة كأس "موسم الرياض" بكرة القدم.

وتقام بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر السعوديين بالإضافة إلى إنتر ميامي الأميركي.

وفي الدقيقة العاشرة سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة الـ34 سجل لويس سواريز الهدف الأول لإنتر ميامي، قبل أن يضيف الهلال هدفه الثالث عن طريق ميتشال رودريغيز في الدقيقة الـ44.

وفي الدقيقة الـ54 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي من ضربة جزاء، وبعده بدقيقة سجل ديفيد رويز الهدف الثالث من صناعة "البولغا".

ويلتقي الهلال في المباراة المقبلة في الثامن من الشهر المقبل مع النصر، في حين يلعب إنتر ميامي مع النصر يوم الخميس المقبل.

وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يفوز باللقب الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط.