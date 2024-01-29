موريتانيا رابع المنتخبات العربية خروجا من البطولة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

سجل رايان مينديز هدفا من ركلة جزاء قرب نهاية المباراة، ليقود الرأس الأخضر للفوز بهدف نظيف على موريتانيا لتتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتلعب الرأس الأخضر أمام الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا غدا الثلاثاء في الدور التالي.

وأخطأ ياسين الويلي مدافع موريتانيا في تمرير الكرة للخلف ليستخلصها البديل جيلسون تافاريس ويسقط بعد عرقلته من الحارس بابكر نياس ليحصل على ركلة جزاء.

ونجح القائد مينديز في تسجيلها بعدما سدد بقوة في الشباك قبل دقيقتين من النهاية.

وحاولت موريتانيا إدراك التعادل لكنها واجهت تكتلا دفاعيا من لاعبي الرأس الأخضر التي بلغت دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2013.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أمس الأحد.