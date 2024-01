مضرب نادال في نهائي رولان غاروس يباع بـ 118 ألف دولار

في مزاد علني -الإثنين- بيع مضرب الإسباني رفائيل نادال الذي إستخدمه في الفوز بنقطة البطولة في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) 2007 في مواجهة روجر فيدرر بمبلغ زاد عن 118 ألف دولار ليصبح من بين أغلى القطع التذكارية من هذا النوع.

وفاز نادال على فيدرر 6-3 و4-6 و6-3 و6-4 في نهائي 2007 في ملاعب رولان غاروس في العاصمة الفرنسية ليفوز بلقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يواصل الإسباني انتصاراته ليحقق 19 لقبا آخر من بينهم 14 لقبا في رولان غاروس ليصبح واحدا من أعظم اللاعبين على مدار تاريخ الرياضة.

$118,206: Price paid tonight at @PrestigeMem for Rafael Nadal’s 2007 French Open Final winning racket.

It’s the third most valuable tennis racket of all time behind Rafael Nadal's 2022 Australian Open racket ($139K) & Billie Jean King's “Battle of the Sexes” racket ($125K). pic.twitter.com/66YmPwQ1dQ

