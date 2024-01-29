رياضة|فرنسا

مضرب نادال في نهائي رولان غاروس يباع بـ 118 ألف دولار

حقق نادال 14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (الفرنسية)
29/1/2024

في مزاد علني -الإثنين- بيع مضرب الإسباني رفائيل نادال الذي إستخدمه في الفوز بنقطة البطولة في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) 2007 في مواجهة روجر فيدرر بمبلغ زاد عن 118 ألف دولار ليصبح من بين أغلى القطع التذكارية من هذا النوع.

وفاز نادال على فيدرر 6-3 و4-6 و6-3 و6-4 في نهائي 2007 في ملاعب رولان غاروس في العاصمة الفرنسية ليفوز بلقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يواصل الإسباني انتصاراته ليحقق 19 لقبا آخر من بينهم 14 لقبا في رولان غاروس ليصبح واحدا من أعظم اللاعبين على مدار تاريخ الرياضة.

وبيع المضرب الذي استخدمه نادال أيضا في مباريات سابقة بالبطولة تتضمن فوزه في الدور قبل النهائي على نوفاك ديوكوفيتش مقابل 118.206 دولارات في مزاد عبر الإنترنت أُغلق اليوم الإثنين.

وكان المضرب موجودا سابقا في متحف التنس الأسترالي قبل إغلاقه مؤخرا.

وتشمل أعلى مبيعات مضارب التنس الفردية السابقة مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022 الذي بيع مقابل 139.700 دولار ومضرب بيلي جين كينغ "معركة الجنسين" مقابل 125 ألف دولار ومضرب ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016 الذي بيع مقابل 107482 دولارا.

المصدر : رويترز