مضرب نادال في نهائي رولان غاروس يباع بـ 118 ألف دولار

في مزاد علني -الإثنين- بيع مضرب الإسباني رفائيل نادال الذي إستخدمه في الفوز بنقطة البطولة في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) 2007 في مواجهة روجر فيدرر بمبلغ زاد عن 118 ألف دولار ليصبح من بين أغلى القطع التذكارية من هذا النوع.

وفاز نادال على فيدرر 6-3 و4-6 و6-3 و6-4 في نهائي 2007 في ملاعب رولان غاروس في العاصمة الفرنسية ليفوز بلقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يواصل الإسباني انتصاراته ليحقق 19 لقبا آخر من بينهم 14 لقبا في رولان غاروس ليصبح واحدا من أعظم اللاعبين على مدار تاريخ الرياضة.

$118,206: Price paid tonight at @PrestigeMem for Rafael Nadal’s 2007 French Open Final winning racket. It’s the third most valuable tennis racket of all time behind Rafael Nadal's 2022 Australian Open racket ($139K) & Billie Jean King's “Battle of the Sexes” racket ($125K). pic.twitter.com/66YmPwQ1dQ — Darren Rovell (@darrenrovell) January 29, 2024

وبيع المضرب الذي استخدمه نادال أيضا في مباريات سابقة بالبطولة تتضمن فوزه في الدور قبل النهائي على نوفاك ديوكوفيتش مقابل 118.206 دولارات في مزاد عبر الإنترنت أُغلق اليوم الإثنين.

وكان المضرب موجودا سابقا في متحف التنس الأسترالي قبل إغلاقه مؤخرا.

وتشمل أعلى مبيعات مضارب التنس الفردية السابقة مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022 الذي بيع مقابل 139.700 دولار ومضرب بيلي جين كينغ "معركة الجنسين" مقابل 125 ألف دولار ومضرب ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016 الذي بيع مقابل 107482 دولارا.