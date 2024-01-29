ليفربول ومانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ ليفربول ومانشتر يونايتد -الأحد- الدور الثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن سحق الريدز ضيفه نوريتش سيتي بخماسية 5-2، بينما نجا "الشياطين الحمر" من فخ "نيوبورت كاونتي" وفازوا عليه 4-2.

سجل خماسية ليفربول كورتيس جونز (16) والأوروغواياني داروين نونييس (28) والبرتغالي ديوغو جوتا (53) والهولنديان فيرجيل فان دايك (63) وراين خرافنبرخ (90+5)، ولنوريتش بنجامين غيبسون (22) وبورخا ساينس (69).

ليفربول يتقدم مجددًا، هدف نونيز، اسيست برادلي 👏🔴

pic.twitter.com/AmrDNMngWN — عمرو (@bt3) January 28, 2024

وواصل فريق الـ"ريدز" سلسلة نتائجه المميّزة محققا فوزه السابع في آخر 10 مباريات، مقابل 3 تعادلات.

كما تمكن ليفربول من تسجيل 13 هدفا في 5 مباريات ضمن جميع المسابقات منذ أن غاب هدّافه المصري محمد صلاح عنه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، قبل أن يعود للعلاج من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ونجا مانشستر يونايتد من مفاجآت كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب على نيوبورت كاونتي في عقر داره (4-2).

وسجل رباعية اليونايتد كل من برونو فيرنانديز (7)، وكوبي ماينو (13)، وأنتوني (68) وراسموس هويلوند (90+4)، فيما أحرز هدفي نيوبورت براين موريس وويل إيفانز.

هدف انتوني pic.twitter.com/QZCxfoMVaH — صحيفة مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@MUFCMENA) January 28, 2024

نتائج أخرى

وفي مباراة بين فريقين من "تشامبيونشيب"، خطف ساوثهامبتون التعادل بهدف قاتل من مضيفه واتفورد 1-1 ليُجبره على خوض مباراة إعادة على أرضه.

تقدّم واتفورد في الدقيقة الخامسة عبر البرازيلي ماتيوس مارتينس، وعادل ساوثمبتون بفضل الأسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ (89).

وفاز ولفرهامبتون على مضيفه وست بروميتش ألبيون في لقاء دربي 2-0، في مباراة شهدت مواجهات عنيفة في المدرجات.

وأوقف الحكم توماس برامال المباراة في الشوط الثاني عندما اقتحمت الجماهير أرضية الملعب بعد أعمال شغب في المدرجات.

وغادر الفريقان إلى غرفة تغيير الملابس، قبل أن يعودا في وقت لاحق لاستكمال المباراة.