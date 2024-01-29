قبل قمة السعودية وكوريا.. كلينسمان ليس خائفا ومانشيني متفائل

أكد مدرب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان -اليوم الاثنين- أنه لا يخشى السعودية لكنه يكن الكثير من الاحترام للمنتخب الذي يدربه الإيطالي روبرتو مانشيني والذي سيواجهه في دور الـ16 بكأس آسيا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وفشلت كوريا الجنوبية في تصدر مجموعتها ورغم أن ذلك جعلها تتجنب مواجهة اليابان في دور الـ16 فإنه جعلها في مسار تصادمي مع السعودية الفائزة باللقب 3 مرات والتي احتلت المركز الأول في مجموعتها.

وتدخل السعودية أيضا المواجهة بسجل أفضل على مستوى البطولة، إذ لم تخسر مطلقا أمام كوريا الجنوبية في 3 مواجهات لكن كلينسمان توقع مباراة "مثيرة" وقال إن المباراة قد تذهب حتى إلى ركلات الترجيح.

وقال كلينسمان نجم منتخب ألمانيا سابقا للصحفيين قبل المواجهة التي من المتوقع أن يتفوق فيها عدد المشجعين السعوديين على نظرائهم الكوريين الجنوبيين في ملعب المدينة التعليمية "لا أخشى أحدا. ليس هناك خوف ولكن هناك الكثير من الاحترام لكل منافس".

وأضاف "روبرتو يقوم بعمل رائع، إنه عمل تدريجي كان عليه القيام به، من الواضح أنها مغامرة جديدة بالنسبة له ومغامرة جديدة بالنسبة لي في كوريا.. لدينا الكثير من الاحترام للسعودية. لقد لعبت ضد مانشيني كثيرا خلال مسيرتي.. يمكنكم الآن رؤية تأثيره على الفريق بعد 10 مباريات".

وظهر كلينسمان وهو يبتسم في الملعب عندما تلقت كوريا الجنوبية هدف التعادل أمام ماليزيا في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدل الضائع، وقال منتقدون إن ذلك كان جزءا من الخطة لتجنب تصدر المجموعة ومواجهة اليابان، المنتخب الأعلى تصنيفا في آسيا.

لكن المدرب الألماني قال إن الهدف كان تصدر المجموعة وإن ابتسامته لا علاقة لها بمن سيواجه فريقه في الأدوار الإقصائية.

وأوضح "ابتسامتي كانت لأنني توقعت حدوث هذا. كانت مباراة استحوذنا فيها على الكرة بنسبة 85% تقريبا، وحصلنا على 20 ركلة ركنية بالإضافة للعديد من الفرص ولم نسجل أي هدف آخر.. عادة في كرة القدم هذا ما يحدث في الدقيقة الأخيرة، إذا لم تحسم المباراة، فإنك تعاقب".

مانشيني متفائل

وخسر فريق مانشيني أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية العام الماضي بعد وقت قصير من توليه تدريب الفريق ولا يتعامل المدرب الإيطالي باستخفاف مع فريق كلينسمان رغم أن شباك الأخير استقبلت أهدافا في جميع مباريات المجموعة الثلاث.

وقال مانشيني "كوريا الجنوبية فريق جيد جدا. استقبال شباكهم 6 أهداف في دور المجموعات لا يقلل من قوتهم. سنواجه أحد أفضل الفرق في البطولة. ليس فقط على مستوى المهاجمين، بل الفريق بأكمله جيد. لديهم السرعة والجودة بوجود اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا".

وختم "لكننا تحسنا كثيرا في الشهر الماضي، ونحن في موقف إيجابي".