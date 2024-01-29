شاهد.. قطر تنهي مغامرة فلسطين وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا
تابع منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وبلغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بعدما أنهى مغامرة نظيره الفلسطيني بالفوز عليه 2-1 اليوم الاثنين على ملعب البيت في ثمن النهائي.
وكانت فلسطين التي خاضت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، البادئة بالتسجيل عبر عدي الدباغ (37)، ورد القائد حسن الهيدوس (45+6) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) بثنائية لقطر، التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والـ11 تواليا على مدى نسختين.
وفازت قطر في جميع مبارياتها في الإمارات عام 2019 في طريقها نحو إحراز باكورة ألقابها، وضربت موعدا في الثالث من فبراير/شباط المقبل مع الفائز من مباراة أوزبكستان وتايلند المقررة غدا الثلاثاء.
هدف |
فلسطين تتقدم 1 – 0 على منتخبنا الوطني في الدقيقة 37 عبر عدي الدباغ .. شاهد الهدف بصوت المعلق منتصر الأزهري#قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/kK4moM4UCl
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
هدف |
منتخبنا الوطني يدرك التعادل 1 – 1 أمام فلسطين في الدقيقة 45+6 عبر حسن الهيدوس .. شاهد الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/VtHi59buUw
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
هدف |
منتخبنا الوطني يتقدم 2 – 1 على فلسطين في الدقيقة 49 عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء .. شاهد الهدف بصوت المعلق منتصر الأزهري#قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/YbKRtEVfZI
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024