شاهد.. قطر تنهي مغامرة فلسطين وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا

تابع منتخب قطر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وبلغ الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه بعدما أنهى مغامرة نظيره الفلسطيني بالفوز عليه 2-1 اليوم الاثنين على ملعب البيت في ثمن النهائي.

وكانت فلسطين التي خاضت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، البادئة بالتسجيل عبر عدي الدباغ (37)، ورد القائد حسن الهيدوس (45+6) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) بثنائية لقطر، التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والـ11 تواليا على مدى نسختين.

وفازت قطر في جميع مبارياتها في الإمارات عام 2019 في طريقها نحو إحراز باكورة ألقابها، وضربت موعدا في الثالث من فبراير/شباط المقبل مع الفائز من مباراة أوزبكستان وتايلند المقررة غدا الثلاثاء.