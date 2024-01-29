شاهد.. الأردن يتأهل لربع نهائي كأس آسيا بفوز مثير على العراق
سجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى فوز مثير 3-2 على العراق في كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الاثنين، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.
وشهدت المباراة طرد أيمن حسين لاعب العراق في الدقيقة 77 بسبب احتفاله عقب الهدف الثاني للعراق.
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هل استحق أيمن حسين الطرد ؟ #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/s3wFhkUz5d
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
واستغل منتخب الأردن هيمنته في الشوط الأول ليتقدم أولا عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل خطأ مدافع في تمرير الكرة لينطلق من منتصف الملعب ويسدد كرة ساقطة من وضع انفراد استقرت في الشباك.
يزن النعيمات يفتتح التسجيل للمنتخب الأردني واحتفالية مميزة للنشامى#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#AsianCup202 pic.twitter.com/uJb7NRM0af
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
وأدرك المدافع سعد ناطق التعادل للعراق في الدقيقة 68 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها علي جاسم داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها مدافع أبها السعودي بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
سعد ناطق يسجل هدف التعادل للمنتخب العراقي في شباك المنتخب الأردني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/CZ80Ze4wmy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
ووضع أيمن حسين بلاده في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما وصلت إليه الكرة عقب إبعاد خاطئ من الدفاع ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء بينما فشل الحارس في التصدي لها.
أيمن حسين يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي في شباك المنتخب الأردني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/UaUjThDNK9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
ورفع حسين رصيده إلى 6 أهداف لينفرد تماما بصدارة الهدافين للبطولة حتى الآن، يليه أكرم عفيف (قطر)، أياسي أويدا (اليابان)، لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، ولكل منهم 3 أهداف.
وأدرك يزن العرب التعادل للأردن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد كرة ارتدت من الحارس ليسددها من مدى قريب في الشباك.
يزن العرب يسجل هدف التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/7kebtyon3H
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
وبينما ظن الجميع أن المباراة في طريقها لشوطين إضافيين سجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
نزار الرشدان يسجل هدف التقدم للمنتخب الأردني في شباك المنتخب العراقي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_الاردن#asiancup2023 pic.twitter.com/bPr9XjcyWl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024