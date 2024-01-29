شاهد.. الأردن يتأهل لربع نهائي كأس آسيا بفوز مثير على العراق

سجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى فوز مثير 3-2 على العراق في كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الاثنين، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وشهدت المباراة طرد أيمن حسين لاعب العراق في الدقيقة 77 بسبب احتفاله عقب الهدف الثاني للعراق.

واستغل منتخب الأردن هيمنته في الشوط الأول ليتقدم أولا عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل خطأ مدافع في تمرير الكرة لينطلق من منتصف الملعب ويسدد كرة ساقطة من وضع انفراد استقرت في الشباك.

وأدرك المدافع سعد ناطق التعادل للعراق في الدقيقة 68 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها علي جاسم داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها مدافع أبها السعودي بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

ووضع أيمن حسين بلاده في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما وصلت إليه الكرة عقب إبعاد خاطئ من الدفاع ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء بينما فشل الحارس في التصدي لها.

ورفع حسين رصيده إلى 6 أهداف لينفرد تماما بصدارة الهدافين للبطولة حتى الآن، يليه أكرم عفيف (قطر)، أياسي أويدا (اليابان)، لي كانغ-إن (كوريا الجنوبية)، ولكل منهم 3 أهداف.

وأدرك يزن العرب التعادل للأردن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد كرة ارتدت من الحارس ليسددها من مدى قريب في الشباك.

وبينما ظن الجميع أن المباراة في طريقها لشوطين إضافيين سجل نزار الرشدان الهدف الثالث للأردن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.