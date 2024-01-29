دورتموند يقتحم المربع الذهبي في البوندسليغا بثلاثية بمرمى بوخوم

تقدم بوروسيا دورتموند إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، بفوزه على ضيفه بوخوم 3-1 الأحد في المرحلة الـ19.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" تقمص المهاجم الدولي نيكلاس فولكروغ دورالبطولة وسجل الأهداف الـ3 (هاتريك) لدورتموند.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 قووووووووووووووووول الهاتريك من فولكروج 🥶🥶🔥🔥 بروسيا دورتموند 3-1 بوخومpic.twitter.com/hzFW4O16Jh — عبدالعزيز بن فهد CR7𓃵🇵🇹 (@C7SIIII) January 28, 2024

وافتتح فولكروغ التسجيل لدورتموند من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، لكن بوخوم أدرك التعادل بهدف عكسي سجله نيكو شلوتيربيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل فولكروغ الهدف الثاني له ولدورتموند في الدقيقة 72، قبل أن ينال لقب هاتريك من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 قووووووووووووووووول الثاني من فولكروج 🟡🟡🟡🟡🟡🖤🖤 بروسيا دورتموند 2-1 بوخوم pic.twitter.com/ZsrRkOzIqc — عبدالعزيز بن فهد CR7𓃵🇵🇹 (@C7SIIII) January 28, 2024

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف شتوتغارت صاحب المركز الثالث، وبفارق 13 نقطة عن بايرليفركوزن المتصدر، و11 نقطة خلف بايرن ميونخ الوصيف، فيما توقف رصيد بوخوم عند 20 نقطة في المركز الـ14.

وسجل دورتموند الانتصار الثالث على التوالي والعاشر له هذا الموسم مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

فوز يونين برلين

واستعاد يونيون برلين اتزانه في البوندسليغا، وفاز على ضيفه دارمشتاد بهدف نظيف. ويدين يونيون برلين بالفضل في هذا الفوزلبينيديكت هوليرباخ، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع يونيون برلين رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ15، وظل دارمشتاد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.