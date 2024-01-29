جيرونا يهزم سيلتا فيغو ويستعيد صدارة الليغا الإسبانية

استعاد جيرونا -مفاجأة الموسم- صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه سيلتا فيغو بهدف وحيد ضمن المرحلة الـ22 من المسابقة.

وسجّل هدف الفوز لجيرونا، كريستيان بورتو (20).

👏 Gràcies pel vostre suport un dia més, afició! ❤️🤍 👀 Ens veiem dissabte a Montilivi! 🏠 pic.twitter.com/Fgh614vzk9 — Girona FC (@GironaFC) January 28, 2024

وبعد أقل من 24 ساعة على فوز ريال مدريد الصعب على لاس بالماس 2-1 ليحتل الصدارة، استعاد الفريق الكتالوني المركز الأول برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الملكي الذي يملك مباراة أقل.

وعزز جيرونا أكثر فأكثر وضعيته التي تسمح له بإنهاء الموسم على الأقل في مركز الوصافة، حيث بات يتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة الثالث والذي سقط أمام فياريال 3-5 السبت.

وينتظر جيرونا 3 مواجهات مهمة في سعيه لإحراز اللقب الأول في تاريخه عندما يواجه ريال سوسيداد، ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الأسابيع الـ3 المقبلة.

وعاد جيرونا إلى نغمة الفوز بعدما كان قد سقط في فخ التعادل على يد ريال مايوركا بنتيجة 2-3 ضمن الدور الربع النهائي في مسابقة كأس إسبانيا.

وهذا هو الفوز الـ17 لجيرونا هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارة.