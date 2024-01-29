انتهز البطل المصري علي فرج -المصنف الأول عالميًا في الإسكواش- مراسم تتويجه ببطولة "جي بي مورجان" بالولايات المتحدة، ووجه رسالة قوية إلى إسرائيل لعدوانها على غزة وهو يرتدي قميصًا يحمل نقوشات الوشاح الفلسطيني وعبارة "إنها أمة".

وتوج فرج (بطل العالم في اللعبة) بعد فوزه على اللاعب البيروفي دييغو إلياس، في نهائي البطولة المقامة في أميركا مساء الجمعة الماضي.

وعقب فوزه بلقب البطولة العالمية، انتقد فرج -في كلمته أمام الجماهير- ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، قائلًا "قبل الحديث عن المباراة وعن البطولة المذهلة التي خضناها أريد أن أتحدث عن موضوع واحد فقط هو الأهم في الشرق الأوسط: ما يحدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، 30 ألف إنسان قُتلوا، من بينهم رجال وأطفال ونساء، 85% من السكان البالغ عددهم 2 مليون تعرضوا للتشريد في غزة المنازل دُمرت" وأضاف أن هذا يجب أن يتوقف.

"التغطية هنا متحيزة إلى حد كبير".. تضامن بطل الإسكواش علي فرج مع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/mQayldrJ4B — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 28, 2024

وأضاف فرج "أشعر بخيبة أمل تجاه الموقف الأميركي لأن كل ما تم فعله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تمت تغطيته. يجب أن يكون هناك عدالة. كل ما يحدث يجب أن يتوقف اليوم وليس غداً، لذلك من فضلكم هذا ليس أمرًا متعلقًا بالعرب أو المسلمين ولكنه متعلق بالإنسانية ويجب أن يتوقف الآن".