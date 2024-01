شاهد.. مشجع يطارد حكما بالبطولة الإنجليزية بسبب ركلة جزاء

شهد ملعب "فالي بارك" في لندن حادثة غريبة عندما نزل أحد مشجعي نادي بورت فايل -الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (البطولة الإنجليزية)- وبدأ في مطاردة الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق المنافس بورتسموث مساء السبت الماضي.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر المباراة، قيام حكم اللقاء كريغ هيكس باحتساب ركلة جزاء لصالح بورتسموث، وهو ما أغضب أحد مشجعي بورت فايل.

وفي مقطع تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية المشجع يركض على طول الملعب باتجاه هيكس الذي يركض في الاتجاه المعاكس بعد أن لاحظ ذلك الشخص.

Meanwhile in League One a fan chases the referee off the pitch during Port Vale vs Portsmouthpic.twitter.com/0alQUPP0tk

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) January 27, 2024