بريست يفرض التعادل على سان جيرمان في الدوري الفرنسي

خطف بريست نقطة ثمينة بالتعادل 2-2 مع مضيفه باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ38، قبل أن يضيف راندل كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ55 سجل مهدي كامارا الهدف الأول لبريست، قبل أن يضيف ماتياس بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة الـ80.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، في حين رفع بريست رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث.