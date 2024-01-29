رياضة

الكونغو الديمقراطية تهزم مصر بركلات الترجيج وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

Soccer Football - Africa Cup of Nations - Round of 16 - Egypt v DR Congo - Laurent Pokou Stadium, San Pedro, Ivory Coast - January 28, 2024 DR Congo's Yoane Wissa celebrates after Meschack Elia scores their first goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
الكونغو الديمقراطية هزمت مصر بمباراة ماراثونية في ثمن نهائي كأس أفريقيا (رويترز)
29/1/2024

أهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح ليودع منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ثمن نهائي البطولة القارية.

وافتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في المباراة بعد مرور 37 دقيقة عبر ميشاك إيليا إثر خطأ جماعي فادح للاعبي مصر أثناء تنفيذ رمية تماس.

لكن مصطفى محمد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد حجازي.

وضرب منتخب الكونجو الديمقراطية موعدا مع منتخب غينيا في ربع نهائي البطولة القارية، والذي تغلب على غينيا الاستوائية بهدف نظيف.

 

 

المصدر : وكالات