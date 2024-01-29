الكونغو الديمقراطية تهزم مصر بركلات الترجيج وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

أهدر الحارس المصري محمد أبو جبل ركلة ترجيح ليودع منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في الثمن نهائي البطولة القارية.

وافتتحت الكونغو الديمقراطية التسجيل في المباراة بعد مرور 37 دقيقة عبر ميشاك إيليا إثر خطأ جماعي فادح للاعبي مصر أثناء تنفيذ رمية تماس.

لكن مصطفى محمد تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد حجازي.

وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعدا مع منتخب غينيا في ربع نهائي البطولة القارية، والذي تغلب على غينيا الاستوائية بهدف نظيف.

ميشاك إيليا يستغل الحالة السيئة لدفاع المنتخب المصري ويحرز الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_الكونغو #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/5m95XYqJFt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024

منتخب الكونغو يتأهل إلى الدور القادم بركلة ترجيح سجلها حارس مرمى الكونغو!

pic.twitter.com/SUB5RJ89SK — عمرو (@bt3) January 28, 2024