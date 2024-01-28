هل تعمد الأردن الهزيمة أمام البحرين في كأس آسيا؟

نفى المغربي حسين عموتة مدرب منتخب الأردن تعمد الخسارة أمام البحرين في دور المجموعات من أجل تجنب مواجهة المنتخب الياباني في الدور الثاني بكأس آسيا.

ولفت إلى أنه "لا يمكن لأي مدرب أن يشرك لاعبين أساسيين في المباراة الأخيرة ومهددين بالإيقاف بسبب تراكم البطاقات".

ولفت المدير الفني لمنتخب الأردن إلى أنه منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء الذين لم يقدموا أمام المنتخب البحريني المستوى المأمول، معتبرا أن ملف تلك المباراة تم إغلاقه بالكامل.

وأكد أن مواجهة العراق في ثمن النهائي -غدا الاثنين- في ثمن نهائي البطولة القارية صعبة.

وقال المدرب المغربي -في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالدوحة- إن "المنتخب الأردني بأتم الجاهزية لخوض المواجهة القوية أمام منافس ظهر بصورة طيبة خلال دور المجموعات، وقدم مستويات كبيرة وحقق نتائج لافتة".

وأشار إلى أنه أعد لاعبي منتخب "النشامى" بالشكل الأمثل من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن، وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف "أداء المنتخب الأردني كان جيدا خصوصا في أول مباراتين ضد ماليزيا وكوريا الجنوبية واكتسبنا ثقة كبيرة بعد جمع 4 نقاط وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة".

وزاد "اللقاء الأخير الذي خسره المنتخب الأردني أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، شهد غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 حسين عموتة مدرب الأردن: لم نهرب من مواجهة اليابان والسعودية. pic.twitter.com/NsLlmHxGNz — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 28, 2024

وبسؤاله عن إمكانية اللجوء لخطة دفاعية لمواجهة الهجوم القوي لمنتخب "أسود الرافدين"، أجاب عموتة "المنتخب الأردني لا يخشى أحدا ويملك طموحا كبيرا بالذهاب بعيدا في البطولة، وسندافع عن حظوظنا بكل قوة من أجل الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي".

وختم الحسين عموتة تصريحاته بالقول "المنتخب الأردني عانى قبل البطولة من بعض المشاكل الدفاعية لكن الأداء تحسن كثيرا على مستوى التركيز والتمركز، وهو ما ظهر واضحا في مباراتي ماليزيا وكوريا الجنوبية".