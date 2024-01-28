نقل حكم مساعد بالبوندسليغا للمستشفى بعدما أصابته الكرة بوجهه

نُقل الحكم المساعد الثاني في مباراة فولفسبورغ وكولون بالدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت إلى المستشفى بعد اصطدام الكرة بوجهه عن طريق الخطأ.

وصرح حكم الساحة زورن شتوركس عبر قناة سكاي "الحكم المساعد بحالة جيدة لكنه نُقل إلى المستشفى ليكون تحت الملاحظة الليلة".

وأصيب الحكم المساعد ثوربن سيوير بعد مرور 14 دقيقة عندما شتت ماكس فينكغرافي مدافع كولون الكرة بالخطأ في وجهه.

Me acaba de pasar la cosa más rara en un partido que he narrado. Balonazo al abanderado, no puede continuar en la cancha, entra el 4to árbitro y un ex jugador amateur, que estaba en la tribuna, bajó a la cancha a ser 4to árbitro en él Wolfsburg-Koln Bundesliga. 🚬 pic.twitter.com/7v3wyOdn3m — Ramón Cáceres (@reymonero) January 27, 2024

وقال تيمو شولتس مدرب كولون "أتمنى للحكم المساعد أن يكون بأفضل حال وأن يتعافى سريعا، لقد لاحظت وهو يغادر الملعب أنه غير قادر على النظر للأمام".

وتوقفت المباراة 15 دقيقة بسبب هذه الواقعة، حيث تلقى الحكم المساعد بعض الإسعافات الأولية على مقاعد البدلاء حتى تم استبداله بالحكم الرابع نيكولاس فينتر.

وبعدها استفسر المذيع الداخلي للملعب من الجمهور عن وجود شخص بين الحاضرين يحمل رخصة حكم حتى تقدم توبياس كرول لاعب فولفسبورغ السابق الذي يبلغ من العمر 32 عاما ليتولى المهمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكام أليكس فيويرهيردت "لو لم نعثر على حكم في الملعب لكنا استكملنا اللقاء من دون حكم رابع".

وكرول هو حارس مرمى ويعمل مديرا رياضيا لنادي إم تي في جيفهورن أحد الفرق المجاورة لملعب فولفسبورغ.