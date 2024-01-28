غينيا تصعق غينيا الاستوائية بهدف قاتل وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

سجل محمد بايو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود منتخب غينيا للفوز 1-صفر على غينيا الاستوائية والتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وينتظر منتخب غينيا الفائز من مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية التي تقام في وقت لاحق اليوم.

ولعب منتخب غينيا الاستوائية بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ56 بعد طرد فيدريكو بيكورو إثر تدخل عنيف على بايو مهاجم غينيا.

وأهدر إميليو نسوي، هداف البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف، ركلة جزاء في الدقيقة 69 إذ ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر.

وعندما ظن الجميع أن المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، سجل بايو هدفا بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليقود بلاده للتأهل لدور الثمانية.