شاهد.. نيجيريا تهزم الكاميرون وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

سجل أديمولا لوكمان ثنائية ليمنح منتخب نيجيريا التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، بعد فوزه المستحق 2-صفر على نظيره الكاميروني في الدور ثمن النهائي للبطولة يوم السبت.

وسجل أديمولا لوكمان الهدف الأول لصالح نيجيريا في الدقيقة 36، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وجاءت المباراة باهتة إلى حد كبير في أحداثها، مع انحصار اللعب وسط الملعب وغياب الفاعلية الهجومية للكاميرون.

وافتتحت نيجيريا التسجيل في الدقيقة 36 بعد ضغط رائع من فيكتور أوسيمين على دفاع الكاميرون ليخطف الكرة من عمر جونزاليس ويمرر نحو لوكمان الذي سدد بقوة. ورغم محاولة فابريس أوندوا التصدي للكرة فإنها تهادت لتدخل الشباك.

وأضاف لوكمان الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة عرضية من كالفين باسي قابلها جناح أتلانتا الإيطالي بتسديدة مباشرة في المرمى.

وضربت نيجيريا موعدا مع أنغولا في الدور ربع النهائي، التي فازت في وقت سابق من السبت على نامبيا 3-صفر.