شاهد.. نيجيريا تهزم الكاميرون وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
سجل أديمولا لوكمان ثنائية ليمنح منتخب نيجيريا التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، بعد فوزه المستحق 2-صفر على نظيره الكاميروني في الدور ثمن النهائي للبطولة يوم السبت.
وسجل أديمولا لوكمان الهدف الأول لصالح نيجيريا في الدقيقة 36، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.
وجاءت المباراة باهتة إلى حد كبير في أحداثها، مع انحصار اللعب وسط الملعب وغياب الفاعلية الهجومية للكاميرون.
ضغط عالٍ من منتخب نيجيريا يثمر عن هدف بإمضاء أديمولا لوكمان #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_الكاميرون #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DdfKfUjCOm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وافتتحت نيجيريا التسجيل في الدقيقة 36 بعد ضغط رائع من فيكتور أوسيمين على دفاع الكاميرون ليخطف الكرة من عمر جونزاليس ويمرر نحو لوكمان الذي سدد بقوة. ورغم محاولة فابريس أوندوا التصدي للكرة فإنها تهادت لتدخل الشباك.
وأضاف لوكمان الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة عرضية من كالفين باسي قابلها جناح أتلانتا الإيطالي بتسديدة مباشرة في المرمى.
لوكمان يضيف الهدف الثاني في شباك الكاميرون #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_الكاميرون#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/d3D2TcQsP4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وضربت نيجيريا موعدا مع أنغولا في الدور ربع النهائي، التي فازت في وقت سابق من السبت على نامبيا 3-صفر.