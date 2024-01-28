ركلات الترجيح تطيح بالإمارات وتؤهل طاجيكستان لربع نهائي كأس آسيا

أهدر كايو كانيدو ركلة جزاء لتودع الإمارات كأس آسيا لكرة القدم بالهزيمة 5-3 في ركلات الترجيح أمام طاجيكستان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ثمن النهائي اليوم الأحد.

وضربت طاجيكستان موعدا في دور الثمانية مع منتخب عربي آخر، إذ تلتقي مع الفائز من مواجهة العراق والأردن المقررة غدا الاثنين.

وتقدمت طاجيكستان بهدف بعد نصف ساعة من البداية عبر وحدت حنونوف لكن خليفة الحمادي أدرك التعادل للإمارات في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.

وهذه أول مباراة تحسمها ركلات الترجيح في ثمن نهائي النسخة الحالية من كأس آسيا.