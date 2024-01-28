لم يتمالك مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز نفسه وثار ضد الأداء التحكيمي أمام فياريال بالدوري الإسباني بعد منح الحكم ضربة جزاء لصالح البلوغرانا قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي القرار.

وخسر برشلونة على أرضه أمام فياريال بنتيجة 3-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ22 للدوري الإسباني.

🚨🚨| Xavi was not happy with the overturning of the penalty. He turned to the camera and said: “It's a DISGRACE, it's a DISGRACE.” pic.twitter.com/wRCbfE7mDr — CentreGoals. (@centregoals) January 27, 2024

وكان برشلونة متأخرا بهدفين بعد مرور 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ورغم أنه عاد في النتيجة وتقدم بثلاثة أهداف لهدفين، فإن فياريال أدرك التعادل في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

وخلال الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فياريال (4-3)، احتسب حكم اللقاء مونويرا مونتيرو ركلة جزاء ضد سانتي كوميسانيا، لاعب الغواصات الصفراء، بداعي لمس الكرة بيده داخل منطقة العمليات.

لكن حكام الفيديو (فار) استدعوا مونتيرو لمراجعة اللقطة، ليقرر بعدها إلغاء ركلة الجزاء.

بعدها توجه تشافي للاعتراض أمام الكاميرا، وقال "عار عار" خلال اللقطات التلفزيونية التي تم نقلها على البث المباشر للمباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨 — تشافي: في النهاية سيعاقبوني. هذه اللقطة أفسدت المباراة. الحكم الرابع أخبرني أنها ركلة جزاء واضحة. لا أريد أن أتحدث أكثر لكن الصور موجودة. pic.twitter.com/Rzzc09doTn — عمرو (@bt3) January 27, 2024

ومن المتوقع أن يتعرض تشافي لعقوبة من قبل لجنة المسابقات نتيجة اعتراضه الواضح على قرار حكم اللقاء.

وألغى الحكم أيضا هدفا لفياريال بعد الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 22.

وخطف فياريال الثلاث نقاط في النهاية بعد تسجيل هدفين في الدقيقتين التاسعة و12 من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 5-3.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، وبفارق 8 نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني.