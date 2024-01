لم يتمالك مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز نفسه وثار ضد الأداء التحكيمي أمام فياريال بالدوري الإسباني بعد منح الحكم ضربة جزاء لصالح البلوغرانا قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي القرار.

وخسر برشلونة على أرضه أمام فياريال بنتيجة 3-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ22 للدوري الإسباني.

🚨🚨| Xavi was not happy with the overturning of the penalty.

He turned to the camera and said: “It's a DISGRACE, it's a DISGRACE.” pic.twitter.com/wRCbfE7mDr

— CentreGoals. (@centregoals) January 27, 2024