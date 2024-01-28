إعادة مباراة في الدوري البلجيكي بعد مرور شهر بسبب خطأ تحكيمي

بعد مرور أكثر من شهر تمكن نادي غينك من استصدار قرار يقضي بإعادة مباراته ضد أندرلخت في دوري الدرجة الأولى البلجيكي بعد خطأ من حكم الفيديو المساعد (فار).

واستأنف غينك ضد قرار الحكام في ديسمبر/كانون الأول ضد منافسه، إذ اعترض على النتيجة، بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد هدف المهاجم ييرا سور في الشوط الأول.

وقدم غينك بطل الدوري 4 مرات شكوى إلى لجنة الحكام بعد الهزيمة 2-1 على ملعب "لوتو بارك" معقل أندرلخت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال في شكواه إن قرار حكم الفيديو المساعد غير صحيح بعد ركلة جزاء.

وأيدت لجنة الانضباط التابعة لدوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم طعن غينك بخصوص خطأ قرار حكم الفيديو المساعد.

في سابقة تاريخية.. إعادة مباراة دوري بسبب خطأ حكم الفيديو

……………….

تقرر إعادة مباراة في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم بين أندرلخت وجنك بسبب خطأ ارتكبه حكم الفيديو المساعد بعدما أيدت لجنة الانضباط التابعة للدوري طعن جنك.

وقدم جنك بطل الدوري أربع مرات شكوى إلى… pic.twitter.com/rGgdSWTQcY — أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) January 27, 2024

ووقع الحادث في الدقيقة 23 من المباراة عندما سجل "ييرا سور" مهاجم غينك هدفا من ركلة جزاء ضائعة من برايان هاينان.

وأظهرت الإعادة الآن أن سور كان داخل منطقة الجزاء عندما نفذ هاينان ركلة الجزاء. وأدى ذلك إلى توصية من الفار للحكم ناثان فيربومين بإلغاء الهدف.

لكن الإعادة أظهرت أيضا أن اثنين من لاعبي أندرلخت كانا داخل منطقة الجزاء.

ووفقا لقوانين اللعبة، كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إعادة تنفيذ ركلة الجزاء لغينك.

لكن المباراة استمرت وفاز بها أندرلخت 2-1 بفضل هدف الفوز الذي سجله أندرس دراير في الدقيقة 91 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويحتل غينك المركز الخامس، في حين يحتل أندرلخت -الفائز باللقب 34 مرة وهو رقم قياسي- المركز الثاني.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد إعادة المباراة.