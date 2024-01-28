أستراليا تسحق إندونيسيا وتنتظر السعودية أو كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا

فاز منتخب أستراليا على إندونيسيا برباعية نظيفة -اليوم الأحد- ليصبح أول المتأهلين لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى 10 الشهر المقبل.

وتقدم المنتخب الأسترالي بهدف مبكر سجله إلكان باغوت لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ12.

جدول مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم آسيا | رياضة | الجزيرة نت (ajnet.me)

وأضاف مارتن بويلي الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة الـ45.

وفي الأمتار الأخيرة من اللقاء أضاف كريغ غودوين الهدف الثالث في الدقيقة الـ89 قبل أن يختتم هاري سوتار الرباعية في الدقيقة الـ91

وينتظر منتخب أستراليا بطل آسيا في عام 2015، مواجهة قوية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة السعودية مع كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.