مصر تفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد وتتأهل لأولمبياد باريس

توج منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد بفوزه 29-21 على الجزائر في نهائي البطولة التي أقيمت بالقاهرة ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتحمل تونس، التي حلّت ثالثة في هذه النسخة بفوزها على الرأس الأخضر، الرقمَ القياسي برصيد 10 ألقاب.

وتقدم منتخب مصر بفارق 6 أهداف في أول 10 دقائق بعد سيطرة منذ بداية المباراة.

وواصلت مصر تفوقها لتنهي الشوط الأول متقدمة 17-10 على الجزائر.

واستمرت هيمنة منتخب مصر على المباراة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 29-21.

واختارت اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، نجم المنتخب المصري يحيي خالد ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبهذا تضمن مصر والجزائر وتونس، إضافة إلى منتخب الرأس الأخضر الذي أنهى البطولة في المركز الرابع، المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقامة في كرواتيا والدانمارك والنرويج مطلع العام المقبل.