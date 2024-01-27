رياضة

مصر تفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد وتتأهل لأولمبياد باريس

Handball - African Championship - Final - Egypt v Algeria - Cairo Stadium Indoor Hall, Cairo, Egypt - January 27, 2024 Egypt players line up during the national anthems before the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
منتخب مصر لكرة اليد (رويترز)
27/1/2024

توج منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد بفوزه 29-21 على الجزائر في نهائي البطولة التي أقيمت بالقاهرة ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتحمل تونس، التي حلّت ثالثة في هذه النسخة بفوزها على الرأس الأخضر، الرقمَ القياسي برصيد 10 ألقاب.

وتقدم منتخب مصر بفارق 6 أهداف في أول 10 دقائق بعد سيطرة منذ بداية المباراة.

وواصلت مصر تفوقها لتنهي الشوط الأول متقدمة 17-10 على الجزائر.

واستمرت هيمنة منتخب مصر على المباراة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 29-21.

Handball - African Championship - Final - Egypt v Algeria - Cairo Stadium Indoor Hall, Cairo, Egypt - January 27, 2024 Egypt's Ali Zein celebrates with the trophy after winning the African Championship and qualifying for the Paris Olympics REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
علي زين لاعب منتخب مصر يحمل كأس بطولة أفريقيا (رويترز)

واختارت اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، نجم المنتخب المصري يحيي خالد ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبهذا تضمن مصر والجزائر وتونس، إضافة إلى منتخب الرأس الأخضر الذي أنهى البطولة في المركز الرابع، المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقامة في كرواتيا والدانمارك والنرويج مطلع العام المقبل.

المصدر : رويترز