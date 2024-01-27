رياضة|أفريقيا

مدرب جنوب أفريقيا: نعرف منتخب المغرب وواثقون من الفوز عليه

SOCHI, RUSSIA - JUNE 25: Hugo Broos, head coach of of Cameroon looks on during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Group B match between Germany and Cameroon at Fisht Olympic Stadium on June 25, 2017 in Sochi, Russia. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
مدرب جنوب أفريقيا قال إنه يعرف المنتخب المغربي وسبق أن انتصر عليه (غيتي)
27/1/2024

أعرب مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس عن ثقته في بلوغ ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وتجاوز عقبة نظيره المغربي في الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب البلجيكي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم "نحن نعرف هذا الفريق (المغرب)؛ لأننا لعبنا أمامه من قبل. لقد انتصرنا عليهم أيضا، ولا يوجد شيء مستحيل".

وأضاف بروس "لقد رأينا أنه لا يوجد شيء مستحيل في هذه النسخة من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وأنا واثق بلاعبي فريقي، ومتأكد بأنهم قادرون على تحقيق ذلك، وأعلم أنهم يثقون في أنفسهم كذلك".

سيكون المغرب، صاحب أعلى تصنيف في أفريقيا، هو المرشح الأوفر حظا للفوز على جنوب أفريقيا بملعب لوران بوكو في سان بيدرو. لكن بروس واثق من أن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة.

وأضاف "إذا فزنا على المغرب فلدينا فرصة كبيرة للعب في النهائي، سنعلم أننا فزنا على فريق جيد للغاية، وفي الدور المقبل سنتجنب فريقا كبيرا".

وكان منتخب "بافانا بافانا" تغلب 2-1 على المنتخب المغربي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وأظهر منتخب جنوب أفريقيا مستوى لا بأس به في دور المجموعات، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير (4-صفر) على ناميبيا، كما تعادل سلبيا مع تونس، ليتأهل في وصافة المجموعة الخامسة، خلف مالي المتصدرة.

في المقابل، تصدر منتخب المغرب -رابع كأس العالم قطر 2022- المجموعة السادسة (الأخيرة)، برصيد 7 نقاط؛ من فوزين (3-صفر على تنزانيا، 1-صفر على زامبيا)، وتعادل واحد (1-1 مع الكونغو الديمقراطية).

وتوّج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة في نسخة 1976 بإثيوبيا، بينما توّج منتخب "الأولاد" باللقب القاري مرة واحدة أيضا، في نسخة 1996.

والتقى المنتخبان في 8 مواجهات سابقة، وكانت الحصيلة هي 4 تعادلات، وفوز وحيد للمغرب و3 انتصارات لجنوب أفريقيا.

وتعود أول مواجهة إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 1998، حين خسر أسود الأطلس بهدفين لواحد أمام جنوب أفريقيا.

كما تواجه المنتخبان في الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، وانتهت بانتصار المغرب بهدف نظيف.

وستحتضن مدينة سان بيدرو الساحلية في ساحل العاج مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، على أرضية ملعب "لوران بوكو".

ويلتقي الفائز في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مع الفائز في مباراة كاب فيردي "الرأس الأخضر" وموريتانيا، بالدور ربع النهائي.

المصدر : مواقع إلكترونية