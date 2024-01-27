مدرب جنوب أفريقيا: نعرف منتخب المغرب وواثقون من الفوز عليه

أعرب مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس عن ثقته في بلوغ ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وتجاوز عقبة نظيره المغربي في الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب البلجيكي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم "نحن نعرف هذا الفريق (المغرب)؛ لأننا لعبنا أمامه من قبل. لقد انتصرنا عليهم أيضا، ولا يوجد شيء مستحيل".

وأضاف بروس "لقد رأينا أنه لا يوجد شيء مستحيل في هذه النسخة من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وأنا واثق بلاعبي فريقي، ومتأكد بأنهم قادرون على تحقيق ذلك، وأعلم أنهم يثقون في أنفسهم كذلك".

سيكون المغرب، صاحب أعلى تصنيف في أفريقيا، هو المرشح الأوفر حظا للفوز على جنوب أفريقيا بملعب لوران بوكو في سان بيدرو. لكن بروس واثق من أن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة.

وأضاف "إذا فزنا على المغرب فلدينا فرصة كبيرة للعب في النهائي، سنعلم أننا فزنا على فريق جيد للغاية، وفي الدور المقبل سنتجنب فريقا كبيرا".

وكان منتخب "بافانا بافانا" تغلب 2-1 على المنتخب المغربي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وأظهر منتخب جنوب أفريقيا مستوى لا بأس به في دور المجموعات، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير (4-صفر) على ناميبيا، كما تعادل سلبيا مع تونس، ليتأهل في وصافة المجموعة الخامسة، خلف مالي المتصدرة.

في المقابل، تصدر منتخب المغرب -رابع كأس العالم قطر 2022- المجموعة السادسة (الأخيرة)، برصيد 7 نقاط؛ من فوزين (3-صفر على تنزانيا، 1-صفر على زامبيا)، وتعادل واحد (1-1 مع الكونغو الديمقراطية).

عندما ستنظر لتاريخ المواجهات المباشرة بين المغرب 🇲🇦 و جنوب افريقيا 🇿🇦 ستجده تاريخ باحصائيات متقاربة جدا مما يفسر انه دوما مقابلاتنا تتسم بالندية و الصعوبة ! جنوب افريقيا انتصرت علينا ثلاث مرات، بينما انتصرنا مرتين فقط ! لديهم الاسبقية التاريخية بفارق انتصار واحد .. pic.twitter.com/7rgfGqlFNF — 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑱𝑨𝑫 𝑆𝑜𝑢𝑓𝑖𝑎𝑛𝑒 (@AbouJad_Talks) January 25, 2024

وتوّج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا مرة واحدة في نسخة 1976 بإثيوبيا، بينما توّج منتخب "الأولاد" باللقب القاري مرة واحدة أيضا، في نسخة 1996.

والتقى المنتخبان في 8 مواجهات سابقة، وكانت الحصيلة هي 4 تعادلات، وفوز وحيد للمغرب و3 انتصارات لجنوب أفريقيا.

وتعود أول مواجهة إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 1998، حين خسر أسود الأطلس بهدفين لواحد أمام جنوب أفريقيا.

كما تواجه المنتخبان في الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، وانتهت بانتصار المغرب بهدف نظيف.

وستحتضن مدينة سان بيدرو الساحلية في ساحل العاج مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، على أرضية ملعب "لوران بوكو".

رسميًا 🔴✍️ المغرب تواجه جنوب افريقيا في ثمن النهائي 💥 pic.twitter.com/t2btaTyswL — EPL World (@EPLworld) January 24, 2024

ويلتقي الفائز في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مع الفائز في مباراة كاب فيردي "الرأس الأخضر" وموريتانيا، بالدور ربع النهائي.