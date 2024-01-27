شاهد.. أنغولا تضرب ناميبيا بثلاثية وتعبر لربع نهائي كأس أفريقيا
سجل جيلسون دالا هدفين وقاد أنغولا للفوز 3-0 على ناميبيا في أولى مباريات الدور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج ليتأهل إلى دور الثمانية اليوم السبت.
وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، إذ تلقى نيبلو حارس مرمى أنغولا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17 إثر تصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتلقى لوبيني هوكونجو مدافع ناميبيا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 40 إثر تدخل قوي على لاعب أنغولا.
وافتتح دالا التسجيل لأنغولا في الدقيقة 38 بعد أداء جماعي قبل أن ينطلق فريدي داخل منطقة الجزاء ويرسل تمريرة عرضية إلى مهاجم الوكرة القطري الذي سدد في الشباك من مدى قريب.
⚽️ عمل جماعي متميز للمنتخب الأنغولي يُنهيه جيلسون دالا بهدف التقدم في شباك ناميبيا#كأس_أمم_إفريقيا | #أنغولا | #ناميبيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vZGiebKbLA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وعاد دالا ليضيف الهدف الثاني لأنغولا قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى داخل منطقة الجزاء تمريرة طويلة من ركلة حرة نفذها فريدي، ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
⚽️🔥 رأسية متقنة من جيلسون دالا عزز بها تقدم منتخب أنغولا#كأس_أمم_إفريقيا | #أنغولا | #ناميبيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/RnvKRPP2Tt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وحسم مابولولو المباراة لأنغولا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعدما انطلق وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس ناميبيا.
⚽️🔥 مابولولو بلمسة فنية رائعة يزيد من متاعب ناميبيا#كأس_أمم_إفريقيا | #أنغولا | #ناميبيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/GyZ7YE5KEt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024