تعليقا على رحيل كلوب.. غوارديولا: سوف أنام بشكل أفضل

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا "سأنام أفضل قليلاً" تعليقاً على إعلان "غريمه الأكبر" الألماني يورغن كلوب رحيله عن ليفربول نهاية هذا الموسم.

وصدم كلوب الجميع عندما أعلن الجمعة رحيله عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليا، قبل انتهاء عقده.

وكان المدرب الألماني المنافس الأقوى لغوارديولا خلال فترة وجودهما في البريميرليغ.

وبينما حصد المدرب الإسباني عدداً أكبر من الألقاب مع "السيتي" أقرّ بالخطر الذي شكّله كلوب على فريقه.

وبعد فوز "السيتي" على توتنهام الجمعة بالدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي التي يحمل لقبها، أشاد غوارديولا بكلوب بقوله "هو مدرب مذهل، لا أعرفه عن قرب لكن أعتقد أنه شخص رائع".

مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا: يورغن كلوب مدرب رائع، بعد رحيله عن ليفربول سأستطيع النوم بشكل أفضل pic.twitter.com/QDGfQC9rPJ — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 27, 2024

وتابع بيب "لدي شعور أنه عندما سيرحل نهاية الموسم، سيرحل جزء منا أيضاً في مانشستر سيتي. لقد كان أصعب خصم لنا، السنوات الأخيرة".

وعزا كلوب (56 عاماً) أسباب رحيله إلى فقدانه الطاقة اللازمة للاستمرار بعد 9 سنوات في ملعب أنفيلد.

ويمكن لغوارديولا (53 عاماً) تفهّم قرار كلوب، بعد أن قام الأول بخطوة مماثلة مع برشلونة الإسباني عام 2012.

وقال "كلّ المدربين يشعرون (بالتعب) بعد سنوات طويلة، أشعر بذلك تماماً. واجهت ذلك مع برشلونة لذا أتفهمه تماماً".

ورغم تتويج "السيتي" بلقب الدوري آخر 3 مواسم، إلا أن عرشه مهدد بقوة من قبل ليفربول هذا الموسم.

ويتصدر الحُمر راهناً بفارق 5 نقاط عن "سيتيزنز" الذي لعب مباراة أقل.

وستكون المباراة الأخيرة بينهما في الدوري يوم 9 مارس/آذار على ملعب أنفيلد.

وقال غواريولا "لقد كان غريمي الأكبر، أعتقد أننا سنفتقده" وتابع "أنا سعيد نوعاً ما، لأنني بدونه سأنام بشكل أفضل قليلاً في الليلة التي تسبق مواجهة ليفربول، لكني أتمنى له كل التوفيق. لا يقرّ بذلك، لكنه سيعود".