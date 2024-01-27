بالفيديو.. فياريال يصعق برشلونة في مهرجان أهداف مثير بالدوري الإسباني

سجل ألكسندر سورلوث وخوسيه لويس موراليس هدفين في الدقيقتين 9 و12 من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنحا فياريال الفوز 5-3 على مضيفه برشلونة في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم فياريال بهدفين عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 41، وإلياس أخوماش في الدقيقة 54.

لكن صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف سجلها إيلكاي غندوغان وبيدري، ثم هدف عكسي عن طريق إيريك بايلي في مرماه في غضون 11 دقيقة.

وأدرك جونسالو جيديش التعادل لفياريال بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84، ومع سعي برشلونة لتحقيق الفوز عوقب بهدفين من سورلوث وموراليس.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و8 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.