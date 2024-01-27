بالفيديو.. فياريال يصعق برشلونة في مهرجان أهداف مثير بالدوري الإسباني
سجل ألكسندر سورلوث وخوسيه لويس موراليس هدفين في الدقيقتين 9 و12 من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنحا فياريال الفوز 5-3 على مضيفه برشلونة في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وتقدم فياريال بهدفين عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 41، وإلياس أخوماش في الدقيقة 54.
فياريال يشعل المواجهة ويهز شباك برشلونة #الدوري_الإسباني #برشلونة_فياريال#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/zG0hcuRzBk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
🇲🇦 المغربي أخوماش يسجل في مرمى فريقه القديم ويضع برشلونة في موقف محرج#الدوري_الإسباني #برشلونة_فياريال#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/MW1Fqrv48Z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
لكن صاحب الأرض رد بثلاثة أهداف سجلها إيلكاي غندوغان وبيدري، ثم هدف عكسي عن طريق إيريك بايلي في مرماه في غضون 11 دقيقة.
🔴🔵 ريمونتادا برشلونية
الهدف الثالث للبلوغرانا بعد أن كان متأخرا بهدفين #الدوري_الإسباني #برشلونة_فياريال#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/2IZ9WbLd4n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وأدرك جونسالو جيديش التعادل لفياريال بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84، ومع سعي برشلونة لتحقيق الفوز عوقب بهدفين من سورلوث وموراليس.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و8 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.
هل كان قرار الحكم صائبا في إلغاء الهدف ؟ #الدوري_الإسباني #برشلونة_فياريال#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/XGuO4q8iXp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024