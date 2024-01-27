بالفيديو.. تشواميني يمنح ريال مدريد الفوز وصدارة الدوري الإسباني
حل أوريلين تشواميني بديلا ليسجل من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الثاني ليضمن لريال مدريد قلب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على لاس بالماس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
وبعد شوط أول باهت، تلقى العملاق الإسباني صدمة من الفريق صاحب الأرض في الدقيقة 53 حين قاد ساندرو هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة عرضية أرضية إلى خابي مونيوز الذي سدد كرة من لمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك.
خافيير مونيوز يهز شباك ريال مدريد بالهدف الأول #الدوري_الإسباني #لاس_بالماس_ريال_مدريد pic.twitter.com/zMtuwjLhFm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
إلا أن ريال مدريد تمكن من الرد في الدقيقة 65 عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة من مسافة قريبة.
فينيسيوس يتكفل بالمهمة 👌#الدوري_الإسباني #لاس_بالماس_ريال_مدريد pic.twitter.com/JkWk44Vbis
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وفي الدقيقة 84 سجل تشواميني البديل هدف الفوز بضربة رأس من ارتقاء لأعلى اثر ركلة ركنية نفذها توني كروس.
وتقدم ريال مدريد بهذا الفوز إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الذي يواجه سيلتا فيغو غدا الأحد.