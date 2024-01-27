بالفيديو.. تشواميني يمنح ريال مدريد الفوز وصدارة الدوري الإسباني

حل أوريلين تشواميني بديلا ليسجل من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الثاني ليضمن لريال مدريد قلب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على لاس بالماس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد شوط أول باهت، تلقى العملاق الإسباني صدمة من الفريق صاحب الأرض في الدقيقة 53 حين قاد ساندرو هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن وأرسل تمريرة عرضية أرضية إلى خابي مونيوز الذي سدد كرة من لمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك.

إلا أن ريال مدريد تمكن من الرد في الدقيقة 65 عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة 84 سجل تشواميني البديل هدف الفوز بضربة رأس من ارتقاء لأعلى اثر ركلة ركنية نفذها توني كروس.

وتقدم ريال مدريد بهذا الفوز إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الذي يواجه سيلتا فيغو غدا الأحد.