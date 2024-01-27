بالفيديو.. "ريمونتادا" جديدة لريال مدريد تضعه في صدارة الدوري الإسباني
حل أوريلين تشواميني بديلا ليسجل من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الثاني، ليقلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على لاس بالماس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت في أحدث "ريمونتادا" للنادي الملكي.
وكان ريال مدريد قلب الطاولة على ضيفه ألميريا في الجولة الماضية بعدما حول تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز 3-2.
وهو الفوز الخامس تواليا لريال مدريد والـ17 في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 54 نقطة في الصدارة موقتاً بفارق نقطتين أمام المفاجأة جيرونا الذي يحل ضيفا على سلتا فيغو غدا الأحد.
وبعد شوط أول باهت، تلقى العملاق الإسباني صدمة من الفريق صاحب الأرض في الدقيقة 53 حين قاد ساندرو هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية أرضية إلى خابي مونيوز الذي سدد كرة من لمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك.
خافيير مونيوز يهز شباك ريال مدريد بالهدف الأول #الدوري_الإسباني #لاس_بالماس_ريال_مدريد pic.twitter.com/zMtuwjLhFm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
غير أن ريال مدريد تمكن من الرد في الدقيقة 65 عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة من مسافة قريبة.
فينيسيوس يتكفل بالمهمة 👌#الدوري_الإسباني #لاس_بالماس_ريال_مدريد pic.twitter.com/JkWk44Vbis
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 27, 2024
وفي الدقيقة 84 سجل تشواميني البديل هدف الفوز بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها توني كروس.