الكاف يطلق مبادرة إنسانية بكأس أفريقيا

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالشراكة مع "توتال إنيرجيز"، الشركة الراعية لبطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في ساحل العاج، مبادرة تهدف إلى جعل مباريات كرة القدم في متناول ذوي الإعاقات البصرية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، مساء أمس الجمعة، أن المبادرة، التي تم تطويرها بالتعاون مع "تاتش تو سي"، تهدف إلى تقديم تجربة مباراة أكثر شمولا من خلال وضع تدابير خاصة، لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستمتاع الكامل بالحركة على أرضية الميدان في الملعب.

وأضاف المصدر أنه تم التنشيط الأول للمبادرة، يوم 18 يناير/كانون الثاني، في ملعب فيليكس هوفويت بويني، بأبيدجان، حيث حضر لاعبو سيسي فوت، الذين اختارهم الاتحاد الإيفواري للرياضة من أجل المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية المباراة بين مصر وغانا.

وكان اللاعبون المحليون عبد العزيز تراوري ويوسف فوفانا وماريوس كوامي أول من استفاد من المبادرة.

وذكر (كاف) "بفضل أجهزة اللوحات الذكية وبرامج الوصف المباشر، تمكن المستخدمون من متابعة المباراة بوصف دقيق لكل ما يحدث على أرضية الميدان في الملعب".

وأضاف "كان هناك نظام تتبع بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحدد موقع الكرة ويعرض حركات اللاعبين بالكرة والتمريرات والتسديدات عبر الاهتزازات والتعليقات اللمسية التي يدركها المستخدم عن طريق اللمس. علاوة على ذلك، يعرض الوصف الصوتي الذي يتم إنشاؤه تلقائيا، أسماء اللاعبين أثناء اللقطات، وقت اللعب والنتائج والأخطاء".

من جانبه، قال عبد العزيز تراوري "أنا سعيد لوجودي هنا اليوم. لم يكن فقدان بصري سهلا، لكن تجربة استخدام اللوحات الذكية منحتني الشجاعة لحضور المباريات في الملعب. نحن جميعا سعداء جدا وممتنون للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتنظيمه كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج. شكرا لك كاف".