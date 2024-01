بعد 72 مباراة حفلت بالمتعة والإثارة وشهدت نهايات مفرحة وأخرى مخيبة، أسدل الستار على دور المجموعات من بطولتي كأس آسيا في قطر وأمم أفريقيا في ساحل العاج، وتقلص عدد المتنافسين على التاجين القاريين إلى 16 منتخبا في كل بطولة.

مع اكتمال منافسات الدور الأول من البطولتين الآسيوية والأفريقية لكرة القدم، برزت بعض الأرقام والإحصائيات الإيجابية والسلبية تخص أداء اللاعبين والمنتخبات المتأهلة وأيضا تلك التي غادرت خالية الوفاض.

وحجز 16 منتخبا في آسيا ومثلهم في أفريقيا مقاعدهم في الدور ثمن النهائي، الذي سينطلق في ساحل العاج يوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، بينما يبدأ دور خروج المغلوب في قطر يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني.

وتتطلع المنتخبات العربية الـ11 المتأهلة لثمن النهائي في القارتين الصفراء والسمراء إلى المضي قدما ومواصلة المغامرة على أمل بلوغ محطات متقدمة، وإسعاد الجماهير الكروية في بلدانهم.

وبفضل أهدافه الـ5، وضع المهاجم القناص منتخب بلاده على رأس قائمة المنتخبات الأكثر تهديفا في الدور الأول (8 أهداف) بالتساوي مع اليابان وكوريا الجنوبية.

34 – At 34 years 110 days old, Equatorial Guinea’s Emilio Nsue is the oldest goal scorer at the @caf_online AFCON since Ima Andriatsima (35y 34D) scored for Madagascar against DR Congo in July 2019. Evergreen. #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/QThau3ZD1S

