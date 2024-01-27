بعد 72 مباراة حفلت بالمتعة والإثارة وشهدت نهايات مفرحة وأخرى مخيبة، أسدل الستار على دور المجموعات من بطولتي كأس آسيا في قطر وأمم أفريقيا في ساحل العاج، وتقلص عدد المتنافسين على التاجين القاريين إلى 16 منتخبا في كل بطولة.

مع اكتمال منافسات الدور الأول من البطولتين الآسيوية والأفريقية لكرة القدم، برزت بعض الأرقام والإحصائيات الإيجابية والسلبية تخص أداء اللاعبين والمنتخبات المتأهلة وأيضا تلك التي غادرت خالية الوفاض.

وحجز 16 منتخبا في آسيا ومثلهم في أفريقيا مقاعدهم في الدور ثمن النهائي، الذي سينطلق في ساحل العاج يوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، بينما يبدأ دور خروج المغلوب في قطر يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني.

وتتطلع المنتخبات العربية الـ11 المتأهلة لثمن النهائي في القارتين الصفراء والسمراء إلى المضي قدما ومواصلة المغامرة على أمل بلوغ محطات متقدمة، وإسعاد الجماهير الكروية في بلدانهم.

وفيما يلي أبرز أرقام دور المجموعات في كأس آسيا:

عدد الأهداف المسجلة: شهدت المباريات الـ36 في دور المجموعات تسجيل 87 هدفا (2.42 هدف في المباراة الواحدة)، وتراجع عدد الأهداف المسجلة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2019 في الإمارات والتي اهتزت فيها الشباك 96 مرة في الدور ذاته أي ما يعادل (2.67 هدف في المباراة الواحدة).

شهدت المباريات الـ36 في دور المجموعات تسجيل 87 هدفا (2.42 هدف في المباراة الواحدة)، وتراجع عدد الأهداف المسجلة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2019 في الإمارات والتي اهتزت فيها الشباك 96 مرة في الدور ذاته أي ما يعادل (2.67 هدف في المباراة الواحدة). الهدف 1000 في البطولة: دخل فيليب كوان لاعب هونغ كونغ التاريخ بتسجيله في مرمى الإمارات الهدف الـ1000 بتاريخ كأس آسيا.

دخل فيليب كوان لاعب هونغ كونغ التاريخ بتسجيله في مرمى الإمارات الهدف الـ1000 بتاريخ كأس آسيا. هداف الدور الأول: يتربع العراقي أيمن حسين على عرش الهدافين حاليا بعد أن زار شباك الخصوم 5 مرات في الدور الأول، كما أنه أصبح أول لاعب عراقي يسجّل هدفين في مباراة واحدة بكأس آسيا منذ "القناص" يونس محمود ضد فيتنام في 2007.

وبفضل أهدافه الـ5، وضع المهاجم القناص منتخب بلاده على رأس قائمة المنتخبات الأكثر تهديفا في الدور الأول (8 أهداف) بالتساوي مع اليابان وكوريا الجنوبية.

أصغر لاعب يشارك في البطولة: شارك طلال حجي مع منتخب السعودية في المباراة ضد تايلند ليصبح بالتالي أصغر لاعب يشارك في مباراة بكأس آسيا (16 عاما و131 يوما)، كما أنه رابع أصغر لاعب يمثّل "الصقور الخضر" في مباراة رسمية.

أول فوز وتأهل تاريخي: حقق المنتخب الفلسطيني أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا.

حقق المنتخب الفلسطيني أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا. البطاقات الصفراء والحمراء: أشهر الحكام في الدور الأول 105 بطاقات صفراء ونالت منتخبات كوريا الجنوبية وقطر وطاجيكستان نصيب الأسد منها برصيد 8 بطاقات. ورفع قضاة المباريات 7 بطاقات حمراء منها اثنتان لمنتخب قرغيزستان ومثلهما لفيتنام وواحدة لكل من لبنان وطاجيكستان والإمارات.

أشهر الحكام في الدور الأول 105 بطاقات صفراء ونالت منتخبات كوريا الجنوبية وقطر وطاجيكستان نصيب الأسد منها برصيد 8 بطاقات. ورفع قضاة المباريات 7 بطاقات حمراء منها اثنتان لمنتخب قرغيزستان ومثلهما لفيتنام وواحدة لكل من لبنان وطاجيكستان والإمارات. ركلات الجزاء: منحت11 ركلة جزاء في دور المجموعات، وترجمت 10 منها لأهداف. وللمرة الأولى في مشاركاتها بكأس آسيا تسجّل عمان من علامة الجزاء في حين استقبلت السعودية أول هدف في البطولة من ركلة جزاء منذ 1988 وكان ذلك أمام البحرين.

منحت11 ركلة جزاء في دور المجموعات، وترجمت 10 منها لأهداف. وللمرة الأولى في مشاركاتها بكأس آسيا تسجّل عمان من علامة الجزاء في حين استقبلت السعودية أول هدف في البطولة من ركلة جزاء منذ 1988 وكان ذلك أمام البحرين. صلابة دفاع المنتخب القطري: نجح المنتخب القطري في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته بدور المجموعات، ليصبح "العنابي" ثالث منتخب يحقق ذلك في نسختين متتاليتين (2019 و2023) بعد إيران (2015 و2019) وكوريا الجنوبية (2015 و2019).

6 – حافظ منتخب قطر على نظافة شباكه في جميع مبارياته بدور المجموعات في كأس آسيا 2019 و 2023، ليصبح ثالث منتخبٍ يحقق ذلك في نسختين متتاليتين من كأس آسيا بعد ايران (2015 و 2019) وكوريا الجنوبية (2015 و 2019). صلابة. pic.twitter.com/83xfxUQF3V — OptaArabi (@OptaArabi) January 22, 2024

هزيمة تاريخية لليابان: بسقوطها أمام العراق صفر-2 تعرض منتخب "الساموراي" لأول خسارة في دور المجموعات منذ 25 مباراة، منذ الهزيمة 0-3 أمام قطر في عام 1988.

بسقوطها أمام العراق صفر-2 تعرض منتخب "الساموراي" لأول خسارة في دور المجموعات منذ 25 مباراة، منذ الهزيمة 0-3 أمام قطر في عام 1988. تأهل للمرة الثالثة على التوالي: تأهلت الإمارات للأدوار الإقصائية في كأس آسيا في 3 نسخ متتالية، كما أنه التأهل الخامس خلال 11 مشاركة بعد 1992 و1996.

تأهلت الإمارات للأدوار الإقصائية في كأس آسيا في 3 نسخ متتالية، كما أنه التأهل الخامس خلال 11 مشاركة بعد 1992 و1996. حضور جماهيري قياسي: شهدت المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل بين قطر ولبنان حضور 82.490 ألف متفرج، بحسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أرقام قد تكسر في كأس آسيا:

الهداف التاريخي: لا يزال المعز علي مهاجم قطر يطارد حلمه بتحطيم رقم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي لأمم آسيا (14 هدفا). ويبتعد مهاجم "العنابي" بفارق 4 أهداف فقط مما يجعل فرصته لمعادلة أو كسر رقم الأسطورة الإيراني قائمة في هذه البطولة.

لا يزال المعز علي مهاجم قطر يطارد حلمه بتحطيم رقم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي لأمم آسيا (14 هدفا). ويبتعد مهاجم "العنابي" بفارق 4 أهداف فقط مما يجعل فرصته لمعادلة أو كسر رقم الأسطورة الإيراني قائمة في هذه البطولة. النجاح في الدفاع عن اللقب: يطمح المنتخب القطري في الدفاع عن لقب البطولة المقامة على أرضه ليلحق بركب المنتخبات الـ5 التي حافظت على تاجها في كأس آسيا بعد كل من كوريا الجنوبية 1960 وإيران في نسختي 1972 و1976 والسعودية 1988 واليابان 2004.

يطمح المنتخب القطري في الدفاع عن لقب البطولة المقامة على أرضه ليلحق بركب المنتخبات الـ5 التي حافظت على تاجها في كأس آسيا بعد كل من كوريا الجنوبية 1960 وإيران في نسختي 1972 و1976 والسعودية 1988 واليابان 2004. اللقب الخامس لليابان ورابع للسعودية وإيران: يسعى "الساموراي" المنتخب الأكثر تتويجا بلقب البطولة 4 مرات، (1992 و2000 و2004 و2011) إلى رفع الكأس للمرة الخامسة، في المقابل يرواد حلم معانقة اللقب للمرة الرابعة كلا من السعودية وإيران اللتين رفعتا كأس آسيا 3 مرات.

أرقام وإحصائيات دور المجموعات في كأس أفريقيا:

عدد الأهداف المسجلة: شهد دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تسجيل 89 هدفا خلال 36 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 2.47 هدف فى المباراة الواحدة.

شهد دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تسجيل 89 هدفا خلال 36 مباراة، بمعدل تهديفي وصل إلى 2.47 هدف فى المباراة الواحدة. أقوى خط هجوم: يعد منتخب غينيا الاستوائية الأكثر تهديفا بين المنتخبات بـ9 أهداف، بينما أنهت تونس وناميبيا الدور الأول كأسوأ خطي هجوم بتسجيلهما لهدف وحيد.

يعد منتخب غينيا الاستوائية الأكثر تهديفا بين المنتخبات بـ9 أهداف، بينما أنهت تونس وناميبيا الدور الأول كأسوأ خطي هجوم بتسجيلهما لهدف وحيد. أضعف خط دفاع: تمتلك غامبيا وغينيا بيساو وموزمبيق أضعف خط دفاع في البطولة بقبولها لـ7 أهداف في الدور الأول.

تمتلك غامبيا وغينيا بيساو وموزمبيق أضعف خط دفاع في البطولة بقبولها لـ7 أهداف في الدور الأول. البطاقات الملونة: أشهر حكام "الكان" 114 بطاقة صفراء في الدور الأول، بينما شهدت المنافسات 4 حالات طرد في حق منتخبات غامبيا وتنزانيا وغينيا وزامبيا.

أشهر حكام "الكان" 114 بطاقة صفراء في الدور الأول، بينما شهدت المنافسات 4 حالات طرد في حق منتخبات غامبيا وتنزانيا وغينيا وزامبيا. هدف من مدى بعيد: أحرز بيبي نجم منتخب الرأس الأخضر هدفا من ركلة حرة مباشرة (39.5 مترا) وبحسب "أوبتا" هو خامس أبعد هدف يتم تسجيله في المسابقة منذ 2010.

39.5 – بيبي (الرأس الأخضر) سجل أبعد هدف من ركلة حرة مباشرة (39.5 متر) في كأس الأمم الأفريقية منذ أن بدأت شركة أوبتا في جمع هذه البيانات (2010)، وهذا أيضًا هو خامس أبعد هدف يتم تسجيله في المسابقة قبل هذه الفترة.صاروخي. pic.twitter.com/QnZAXA1S4O — OptaArabi (@OptaArabi) January 19, 2024

أكبر هزيمة لساحل العاج: تعرضت ساحل العاج لأكبر هزيمة لها في كأس أفريقيا 0-4 أمام غينيا الاستوائية، ولم يسبق لمنتخب الفيلة أن انهزم بفارق 4 أهداف خلال مشاركته القارية.

تعرضت ساحل العاج لأكبر هزيمة لها في كأس أفريقيا 0-4 أمام غينيا الاستوائية، ولم يسبق لمنتخب الفيلة أن انهزم بفارق 4 أهداف خلال مشاركته القارية. فوز وتأهل تاريخي : بعد 8 مباريات دون فوز (تعادلان و6 هزائم) في "الكان" حقق "المرابطون" فوزهم الأول على حساب الجزائر الذي منحهم التأهل الأول لمرحلة خروج المغلوب في 3 مشاركات في كأس أفريقيا.

بعد 8 مباريات دون فوز (تعادلان و6 هزائم) في "الكان" حقق "المرابطون" فوزهم الأول على حساب الجزائر الذي منحهم التأهل الأول لمرحلة خروج المغلوب في 3 مشاركات في كأس أفريقيا. لاعب سجل في 4 نسخ مختلفة: أصبح ساديو ماني أول لاعب في منتخب السنغال يسجل في 4 نسخ مختلفة (2017 – 2019 – 2021 – 2023).

أصبح ساديو ماني أول لاعب في منتخب السنغال يسجل في 4 نسخ مختلفة (2017 – 2019 – 2021 – 2023). أكبر لاعب يسجل ثلاثية في أمم أفريقيا: بعمر 34 عاما و110 أيام، أصبح إيميليو إنسو، لاعب غينيا الاستوائية، أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم إفريقيا يسجل ثلاثية "هاتريك".

34 – At 34 years 110 days old, Equatorial Guinea’s Emilio Nsue is the oldest goal scorer at the @caf_online AFCON since Ima Andriatsima (35y 34D) scored for Madagascar against DR Congo in July 2019. Evergreen. #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/QThau3ZD1S — OptaJoe (@OptaJoe) January 18, 2024