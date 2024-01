متفوقا على مانشستر سيتي.. ريال مدريد الأعلى دخلا في العالم

حقق ريال مدريد الإسباني، إيرادات إجمالية قيمتها 831 مليون يورو ليتصدر قائمة "ديلويت" المختصة في الأرقام والإحصائيات باعتباره النادي الأعلى دخلا في عالم كرة القدم موسم 2022-2023.

ويتصدر النادي الملكي القائمة للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، متفوقا على مانشستر سيتي الإنجليزي (826 مليون يورو) وباريس سان جيرمان الفرنسي (802 مليون يورو).

