متفوقا على مانشستر سيتي.. ريال مدريد الأعلى دخلا في العالم

حقق ريال مدريد الإسباني، إيرادات إجمالية قيمتها 831 مليون يورو ليتصدر قائمة "ديلويت" المختصة في الأرقام والإحصائيات باعتباره النادي الأعلى دخلا في عالم كرة القدم موسم 2022-2023.

ويتصدر النادي الملكي القائمة للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، متفوقا على مانشستر سيتي الإنجليزي (826 مليون يورو) وباريس سان جيرمان الفرنسي (802 مليون يورو).

"Breaking News: Real Madrid surpasses Manchester City to become the top revenue generating football club, according to Deloitte's latest analysis. Find out more about this shift in football's financial landscape at 👉 https://t.co/mwVjn1f7j4" pic.twitter.com/cqPeT1sNMJ — TOP X News (@TOPXNews) January 25, 2024

وتقدم برشلونة من المركز السابع العام الماضي إلى المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغت 800 مليون يورو في حين تراجع مانشستر يونايتد مركزا ليصبح الخامس بإيرادات إجمالية بلغت 746 مليون يورو.

في المقابل تراجع أتلتيكو مدريد من المركز 12 إلى 15، بسبب انخفاض إيراداته بنسبة 19% عن الموسم الماضي نتيجة انخفاض إيرادات البث التلفزيوني بسبب خروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بدوره سجل نادي ليفربول الإنجليزي، أسوأ تراجع في التصنيف السنوي هذا العام بعودته من جديد إلى المركز السابع، وهو واحد من بين 3 أندية سجلت انخفاضا في الإيرادات.

The top 10 richest clubs in the world, based on last season's revenue 💰 🔝 Real Madrid climbs to the top

📈 Barca with the biggest improvement

🔻 Liverpool down 4 places [via @Deloitte] pic.twitter.com/7FJOTgCznL — Oddspedia (@oddspedia) January 25, 2024

زيادة في الإيرادات

وسجل ريال مدريد زيادة في الإيرادات بقيمة 118 مليون يورو خلال العام الماضي، وتعود الزيادة بنسبة 16% إلى قوة الأداء في البيع بالتجزئة، وزيادة الحضور الجماهيري، واستعادة الدخل من الرعاة.

ورغم أن مانشستر سيتي خسر الصدارة، التي انفرد بها في العامين الماضيين، فإن النادي سجل أعلى إيرادات له على الإطلاق في موسم واحد، بفضل الفوز بالثلاثية في الموسم الماضي والذي عزز دخل النادي من إيرادات البث والإيرادات التجارية.

وشكلت الإيرادات التجارية النسبة الأعلى من دخل الأندية لأول مرة منذ 2015-2016، باستثناء موسم 2019-2020 الذي تأثر بجائحة كوفيد-19، مع زيادة إيرادات البث بنسبة متواضعة قدرها 5%.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للأندية المسجلة في قائمة ديلويت المالية لموسم 2022-2023 رقما قياسيا بلغ 10.5 مليارات يورو، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، وتجاوزت نسب ما قبل الجائحة (9.2 مليارات يورو في موسمي 2021-2022 و2018-2019).