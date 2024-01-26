قطر والإمارات تطلقان مسابقتين مشتركتين للأندية

أُعلِن الجمعة في الدوحة على هامش بطولة كأس آسيا لكرة القدم عن إطلاق مسابقتي الدرع السوبر والكأس السوبر المشتركتين بين دولتي قطر والإمارات.

وتجمع مباراة الكأس السوبر بين فريقي العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس الإمارات في 12 أبريل/نيسان 2024 في الدوحة.

في المقابل، تجمع درع السوبر شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي مع الدحيل بطل الدوري القطري في 13 أبريل/نيسان في دبي.

🆕 | تقام في أبريل بين البلدين✅ اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر القطري الإماراتي تعلن تدشين البطولة المشتركة بين #قطر 🇶🇦 و #الإمارات 🇦🇪 "درع السوبر"🏅 و"كأس السوبر" 🏆 في نسختها الأولى🤝#درع_السوبر_القطري_الإماراتي #كأس_السوبر_القطري_الإماراتي pic.twitter.com/tUmNZmEB2F — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 26, 2024

وقّع على الاتفاقية نائب رئيس الاتحاد القطري محمد خليفة السويدي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي عبد الله ناصر الجنيبي.

ووصلت كأس آسيا التي تحمل قطر لقبها، إلى الدور ثمن النهائي بعد انتهاء دور المجموعات الخميس، على أن تنطلق الأحد بمباراتي أستراليا مع إندونيسيا وطاجيكستان مع الإمارات.

📸| اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري🤝 تعلن إقامة النسخة الأولى من بطولة #كأس_السوبر_الإماراتي_القطري 🏆 يوم 12 أبريل 2024 في الدوحة- قطر 🇶🇦، والتي ستقام بين الشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات، والعربي القطري بطل كأس أمير قطر

وتحدد يوم 13 أبريل 2024، موعدا… pic.twitter.com/ausesae3C4 — دوري أدنوك للمحترفين (@UAEProLeague) January 26, 2024

أما قطر المضيفة، فتلتقي الاثنين مع فلسطين التي تبلغ هذا الدور لأول مرة في تاريخها.

وقال جاسم البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن ذلك الحدث عبر حسابه على المنصة ذاتها "سعداء بالإعلان عن بطولة كأس السوبر ودرع السوبر القطري الإماراتي، وهذه إحدى ثمار جهود العمل المشترك بين الطرفين".