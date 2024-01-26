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رياضة

قطر والإمارات تطلقان مسابقتين مشتركتين للأندية

قطر والإمارات تطلقان مسابقتين مشتركتين للأندية
مراسم إطلاق مسابقتي الدرع السوبر والكأس السوبر المشتركتين بين قطر والإمارات (مواقع التواصل)
26/1/2024

أُعلِن الجمعة في الدوحة على هامش بطولة كأس آسيا لكرة القدم عن إطلاق مسابقتي الدرع السوبر والكأس السوبر المشتركتين بين دولتي قطر والإمارات.

وتجمع مباراة الكأس السوبر بين فريقي العربي بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس الإمارات في 12 أبريل/نيسان 2024 في الدوحة.

في المقابل، تجمع درع السوبر شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي مع الدحيل بطل الدوري القطري في 13 أبريل/نيسان في دبي.

وقّع على الاتفاقية نائب رئيس الاتحاد القطري محمد خليفة السويدي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي عبد الله ناصر الجنيبي.

ووصلت كأس آسيا التي تحمل قطر لقبها، إلى الدور ثمن النهائي بعد انتهاء دور المجموعات الخميس، على أن تنطلق الأحد بمباراتي أستراليا مع إندونيسيا وطاجيكستان مع الإمارات.

أما قطر المضيفة، فتلتقي الاثنين مع فلسطين التي تبلغ هذا الدور لأول مرة في تاريخها.

وقال جاسم البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن ذلك الحدث عبر حسابه على المنصة ذاتها "سعداء بالإعلان عن بطولة كأس السوبر ودرع السوبر القطري الإماراتي، وهذه إحدى ثمار جهود العمل المشترك بين الطرفين".

المصدر : وكالات