فرنسا ترفض "إعارة" مدربها رينار لإنقاذ ساحل العاج في كأس أفريقيا

قالت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، إن ساحل العاج صاحبة الضيافة حاولت الاستعانة بخدمات المدرب الفرنسي هيرفي رينار في قيادة منتخبها خلال ما تبقى من نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لكن المحاولة فشلت.

ويتولى رينار (55 عاما) حاليا مهمة تدريب منتخب فرنسا للسيدات، وحاولت ساحل العاج الحصول على إذن من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "لاستعارة" المدرب فيما تبقى من كأس الأمم.

وحقق رينار لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، الأولى مع منتخب زامبيا في 2012 حين فاز الفريق بركلات الترجيح على ساحل العاج في النهائي، والثانية في 2015 مع ساحل العاج التي فازت على غانا في المباراة النهائية.

إنجاز فريد

وهو المدرب الوحيد الذي حقق لقب البطولة الأفريقية مع فريقين مختلفين، وكان في أبيدجان لمشاهدة دور المجموعات من البطولة الحالية كضيف لحكومة ساحل العاج.

وكانت ساحل العاج تتوقع أن تكون أحد أقوى الفرق في البطولة، لكن الفريق تأهل بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث بعد الخسارة المذلة 4-صفر أمام غينيا الاستوائية، في أسوأ هزيمة يتعرض لها بلد مضيف في تاريخ البطولة.

وأقالت ساحل العاج مدرب منتخبها جان لويس غاسكيه من منصبه، وهو مساعد سابق في تدريب منتخب فرنسا تحت قيادة لوران بلان، وعينت إميرس فاي اللاعب الدولي السابق مؤقتا، لكنها كانت تأمل أن يقبل رينار إنقاذ الموقف.

رينار وافق

وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن اتحاد ساحل العاج لكرة القدم تواصل مع رينار وبينما لم يكن "رافضا لتلك الدعوة من ساحل العاج" فقد كان بحاجة إلى موافقة الاتحاد الفرنسي الذي رفض.

ولم يصدر أيٌّ من اتحاد ساحل العاج أو الاتحاد الفرنسي أيَّ بيان رسمي في هذا الشأن.

وتلتقي ساحل العاج مع حاملة اللقب السنغال في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم في ياموسوكرو الاثنين المقبل.