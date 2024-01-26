سونغ مدرب الكاميرون ينفي وجود خلاف جديد مع الحارس أونانا

نفى ريغوبير سونغ مدرب الكاميرون وجود أي خلاف جديد مع حارس المرمى أندريه أونانا الذي استبعد من المباراة الماضية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وقد يجلس على مقاعد البدلاء مرة أخرى غدا السبت في مباراة الدور ثمن النهائي أمام نيجيريا.

وانسحب أونانا من منتخب الكاميرون خلال نهائيات كأس العالم في قطر قبل 14 شهرا بعد خلاف مع سونغ؛ لكنه عاد للفريق في سبتمبر/أيلول لمساعدته على التأهل للبطولة في ساحل العاج.

وسمح له المدرب بالغياب عن أول مباراة للكاميرون للعب مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام في 14 يناير/كانون الثاني؛ لكنه شارك في المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة أمام السنغال وتلقت شباكه 3 أهداف واستبعد من آخر مباراة بالمجموعة أمام غامبيا الثلاثاء الماضي.

وقال سونغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بدون الكشف عما إذا كان أونانا قد يعود لحراسة المرمى في مباراة ثمن النهائي غدا السبت: "ليس لدي أي مشكلة مع حراس المرمى. إنهم جميعا في كامل الجاهزية للمنافسة واللعب وقت الحاجة. لا يوجد أي خلاف. يتصرفون بشكل جيد للغاية".

وأضاف سونغ أن الدفاع سيكون في غاية الأهمية أمام نيجيريا التي يقود هجومها الناري فيكتور أوسيمن أفضل لاعب أفريقي هذا العام.

وتابع: "لقد استقبلنا 6 أهداف بالفعل، وغدا سنحاول العثور على التوليفة المناسبة للحيلولة دون اهتزاز الشباك. سنحاول أن نضع نيجيريا في موقف صعب ونقاتل من أجل الاستمرار في المنافسة. أعرف ما يجب القيام به للخروج بنتيجة إيجابية".