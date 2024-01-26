رئيس نابولي: أوسيمهن سينضم إلى ريال مدريد أو سان جيرمان أو إنجلترا

سينتقل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي بعد 3 عقود، إلى "ريال مدريد، أو باريس سان جيرمان أو إنجلترا"، بحسب ما كشف رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورنتيس اليوم الجمعة.

وردا على تأكيد أوسيمهن لشبكة "سي بي إس" الأميركية على هامش مشاركته في كأس أفريقيا في ساحل العاج حاليا، بأنه اتخذ قرار وجهته الصيف المقبل، ولم يكن دي لورنتيس متفاجئا.

وقال بعد خروجه من اجتماع لرابطة الدوري الإيطالي: "نعرف هذا الشيء منذ الصيف الماضي، ولهذا السبب كانت مفاوضات تجديد عقده، طويلة بهذا المقدار".

وأضاف: "نعرف أنه سيذهب إلى ريال مدريد (الإسباني) أو باريس سان جيرمان (الفرنسي) أو إلى ناد إنجليزي".

وبعد لعبه دورا رئيسا بإحراز "بارتينوبي" لقب السكوديتو، بتسجيله 26 هدفا، بقي ابن الـ25 عاما مع فريقه رغم العروض المغرية المقدمة له.

لكن نابولي يعيش موسما سيئا ويحتل الآن المركز التاسع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاقدا كل آماله بالدفاع عن لقبه.

ومدد النيجيري عقده في نهاية ديسمبر/كانون الأول لسنة إضافية حتى 2026. وبحسب الصحف الإيطالية، ينص العقد على بند جزائي يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

وانضم أوسيمهن، أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، لنابولي في 2020 من ليل الفرنسي وسجّل 67 هدفا في 119 مباراة في مختلف المسابقات مع نابولي.

ونفى دي لورنتيس فرضية قدوم البرتغالي جوزريه مورينيو (المقال مؤخرا من نادي روما) لتدريب الفريق، قائلا: "مورينيو في نابولي، هذا ليس خبرا، كان في روما، هو حرّ الآن (…) هو مدرب كبير، ودود جدا، جزء من تاريخ كرة قدم معيّنة".

وكان دي لورنتيس أقال قبل 4 أشهر الفرنسي رودي غارسيا وعيّن بدلا منه والتر ماتزاري حتى نهاية الموسم.

وتابع ماتزاري عن مورينيو: "سيحمله قدره خارج إيطاليا، على الأقل ليس في نابولي".